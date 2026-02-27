 ఆసీస్‌తో రెండో వన్డే.. టీమిండియా గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌ | India women set 252 runs target to australia in second ODI | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆసీస్‌తో రెండో వన్డే.. టీమిండియా గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌

Feb 27 2026 12:59 PM | Updated on Feb 27 2026 1:14 PM

India women set 252 runs target to australia in second ODI

ఆస్ట్రేలియాతో మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 27) జరుగుతున్న రెండో మ్యాచ్‌లో టీమిండియా గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌ చేసింది. హోబర్ట్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 251 పరుగులు చేసింది. 

తొలి వన్డేలో డకౌటైన ఓపెనర్‌ ప్రతీక రావల్‌ (52) ఈ మ్యాచ్‌లో అర్ద సెంచరీతో రాణించింది. మరో ఓపెనర్‌ స్మృతి మంధన (31) ఓ మోస్తరు స్కోర్‌తో పర్వాలేదనిపించింది. ఆతర్వాత వచ్చిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ 11 పరుగులకే ఔటై నిరాశపర్చగా.. కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ (54) వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లోనూ హాఫ్‌ సెంచరీతో మెరిసింది. 

దీప్తి శర్మ (1) వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లోనూ విఫలం కాగా.. ఆఖర్లో అమన్‌జోత్‌ కౌర్‌ (13), రిచా ఘోష్‌ (22), కశ్వీ గౌతమ్‌ (25), క్రాంతి గౌడ్‌ (19), వైష్ణవి శర్మ (10 నాటౌట్‌) నామమాత్రపు స్కోర్లు చేసి 250 పరుగుల మార్కు దాటించారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో ఆష్లే గార్డ్‌నర్‌, అన్నాబెల్‌ సదర్‌ల్యాండ్‌, అలానా కింగ్‌ తలో 2 వికెట్లు తీయగా.. మెగాన్‌ షట్‌, నికోలా క్యారీ చెరో వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

కాగా, మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌, మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌, ఏకైక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ కోసం భారత జట్టు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తుంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా తొలుత జరిగిన టీ20 సిరీస్‌ను భారత్‌ 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. బ్రిస్బేన్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో 6 వికెట్ల తేడాతో గెలిచిన ఆసీస్‌, సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. ఈ సిరీస్‌లో చివరి వన్డే హోబర్ట్‌ వేదికగానే మార్చి 1న జరుగుతుంది. అనంతరం మార్చి 6న టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ప్రారంభమవుతుంది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నాని 'ది ప్యారడైజ్' HD మూవీ స్టిల్స్‌

photo 3

ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు

Video

View all
Mahesh Babu & Rajamouli’s Varanasi Movie Story Leaked by Priyanka Chopra 1
Video_icon

వారణాసి స్టోరీ లీక్
Kejriwal Gets Emotional With Family After Court Relief 2
Video_icon

భార్య, పిల్లలను హత్తుకొని ఎమోషనలైన కేజ్రీవాల్

Robert Kiyosaki Warns About Stock Market Crash 3
Video_icon

టైమ్ వచ్చేసింది మిత్రమా.! ఇప్పుడే కొనేయండి.. లేదంటే పేదలుగా మిగిలిపోతారు
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Meets PM Modi 4
Video_icon

ప్రధాని మోదీని కలిసిన 'విరోష్‌' జోడీ
PV Sunil Kumar Sensational Tweet On Raghu Rama Krishna Raju Injury 5
Video_icon

జస్ట్ అలా పడి ఎముకలు విరిగితే..? కస్టడీ ఆరోపణలపై సునీల్ కౌంటర్
Advertisement
 