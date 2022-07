India Vs England 5th Test- Rishabh Pant: ఇంగ్లండ్‌తో రీషెడ్యూల్డ్‌ టెస్టులో టీమిండియా యువ వికెట్‌ కీపర్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. 98 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి జట్టు కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన వేళ నేనున్నానంటూ అభయమిచ్చాడు. తనదైన శైలిలో బ్యాట్‌ ఝులిపించి సెంచరీ ఇన్నింగ్స్‌తో టీమిండియాను పటిష్ట స్థితిలో నిలిపాడు.మరో ఎండ్‌లో ఆల్‌రౌండర్‌ రవీంద్ర జడేజా సహకారం అందించడంతో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

ఈ క్రమంలో జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో ఆదుకుని.. టెస్టుల్లో ఐదో శతకం నమోదు చేశాడు. పంత్‌ (111 బంతుల్లో 146; 19 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) సెంచరీ, రవీంద్ర జడేజా (163 బంతుల్లో 83 బ్యాటింగ్‌; 10 ఫోర్లు) శతకానికి చేరువైన వేళ తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్‌ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 73 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 338 పరుగులు చేసింది.

ఈ నేపథ్యంలో మాజీ క్రికెటర్లు, టీమిండియా అభిమానులు పంత్‌- జడ్డూ జోడీని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండుల్కర్‌.. ‘‘అద్భుతం... వెల్‌డన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌.. జడేజా కీలక ఇన్నింగ్స్‌ సూపర్‌. ఇద్దరూ చక్కగా స్ట్రైక్‌ రొటేట్‌ చేసుకుంటూ అద్భుతమైన షాట్లు ఆడారు’’ అని కొనియాడాడు.

ఇక విండీస్‌ మాజీ క్రికెటర్‌, కామెంటేటర్‌ ఇయాన్‌ బిషప్‌.. ‘‘రిషభ్‌ పంత్‌ అసాధారణ ఇన్నింగ్స్‌. 98/5 ఇలాంటి స్కోరు వద్ద జడేజాతో అతడు నమోదు చేసిన భాగస్వామ్యం అత్యద్భుతం’’అంటూ ఆకాశానికెత్తాడు.

అదే విధంగా టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో పంత్‌ విలువైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడని కొనియాడగా.. ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌.. టెస్టు క్రికెట్‌లో పంత్‌ హవా కొనసాగుతోంది.. ఇందుకు తనను సూపర్‌ స్టార్‌ అని పిలవొచ్చు అంటూ ప్రశంసించాడు. ఇక సురేశ్‌ రైనా, ఆఫ్గనిస్తాన్‌ స్టార్‌ బౌలర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ తదితరులు సైతం పంత్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను కొనియాడుతూ ట్వీట్లు చేశారు.

చదవండి: Ind Vs Eng: అసలు అంచనాలే లేవు... అయినా కూడా నువ్వు మరోసారి! ఎన్నాళ్లో ఇలా?

Rishabh Pant, you beauty! 🤩💯

Is there a more exciting Test cricketer in the modern game?! 🔥

Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) - (https://t.co/tsfQJW6cGi)#ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND pic.twitter.com/Qvn3eDYw9Z

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2022