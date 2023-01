న్యూజిలాండ్‌పై మూడో వన్డేలో గెలుపు అనంతరం.. స్వదేశంలో జరిగిన 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను టీమిండియా 3-0 తేడాతో క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేసింది. ఈ సిరీస్‌లో కివీస్‌ను ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా గెలవనీయకుండా ఊడ్చేసిన రోహిత్‌ సేన మరో అరుదైన గౌరవం కూడా దక్కించుకుంది. టీమిండియా.. తాజా ఐసీసీ వన్డే టీమ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానానికి ఎగబాకింది. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు మూడో స్థానంలో ఉండిన టీమిండియా.. టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉండిన ఇంగ్లండ్‌ను వెనక్కు నెట్టి అగ్రపీఠానికి చేరుకుంది.

The new No.1 team in the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings 🤩

3 వన్డేల ఈ సిరీస్‌లో తొలి మ్యాచ్‌లో 12 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందిన భారత్‌.. రెండో మ్యాచ్‌లో 8 వికెట్ల తేడాతో, తాజాగా ముగిసిన ఆఖరి మ్యాచ్‌లో 90 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఇప్పటికే టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్‌లో ఉన్న భారత్‌.. వన్డేల్లోనూ ఈ ఘనత సాధించి అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పింది.

టెస్ట్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా (126 రేటింగ్‌ పాయింట్లు) తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్న భారత్‌.. త్వరలో స్వదేశంలో జరిగే 4 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 3-1 తేడాతో కైవసం చేసుకోగలిగితే, ఈ విభాగంలోనూ అగ్రపీఠానికి చేరుకుంటుంది. మొత్తంగా క్రికెట్‌లోని అన్ని ఫార్మాట్లలో టీమిండియా టాప్‌ ర్యాంక్‌కు చేరుకునేందుకు మరో 4 మ్యాచ్‌ల దూరంలో (4 టెస్ట్‌లు) ఉంది.

ఇదిలా ఉంటే, న్యూజిలాండ్‌తో మూడో వన్డేలో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమిండియా.. ఓపెనర్లు రోహిత్‌ శర్మ (85 బంతుల్లో 101; 9 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (78 బంతుల్లో 112; 13 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) మెరుపు శతకాలతో విరుచుకుపడటంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 385 పరుగులు చేసింది. ఆఖర్లో హార్ధిక్‌ పాండ్యా (38 బంతుల్లో 54; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సైతం మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడటంతో భారత్‌ ప్రత్యర్ధి ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.

✅ A dominant win in a series decider

✅ A record win at home

✅ Strong comeback after multiple setbacks



India's journey to the top of the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings had a bit of everything 👀https://t.co/f9qr0P1xIb

— ICC (@ICC) January 24, 2023