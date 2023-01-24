IND VS NZ 3rd ODI: కాన్వే సుడిగాలి శతకం వృధా.. కివీస్‌ను ఊడ్చేసిన టీమిండియా

Jan 24, 2023, 21:10 IST
IND VS NZ 3rd ODI: India Beat New Zealand By 90 Runs And Clean Sweeps The Series - Sakshi

స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న 3 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను టీమిండియా 3-0 తేడాతో క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేసింది. ఇండోర్‌ వేదికగా ఇవాళ (జనవరి 24) జరిగిన ఆఖరి మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 90 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, పర్యాటక జట్టును ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా గెలవనీయకుండా ఊడ్చేసింది. ఈ విజయంతో భారత్‌.. ఐసీసీ వన్డే టీమ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లోనూ అగ్రస్థానానికి ఎగబాకింది. ఇప్పటికే టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్‌లో ఉన్న భారత్‌.. వన్డేల్లోనూ ఈ ఘనత సాధించి అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పింది. 

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి ప్రత్యర్ధి ఆహ్వానం మేరకు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమిండియా.. ఓపెనర్లు రోహిత్‌ శర్మ (85 బంతుల్లో 101; 9 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (78 బంతుల్లో 112; 13 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) మెరుపు శతకాలతో విరుచుకుపడటంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 385 పరుగులు చేసింది. ఆఖర్లో హార్ధిక్‌ పాండ్యా (38 బంతుల్లో 54; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సైతం మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడటంతో భారత్‌ ప్రత్యర్ధి ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.

అనంతరం కష్టసాధ్యమైన లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్‌ను ఓపెనర్‌ డెవాన్‌ కాన్వే (100 బంతుల్లో 138; 12 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) సుడిగాలి శతకం సైతం ఆదుకోలేకపోయింది. కాన్వే మినహా మిగతా వారెవ్వరూ భారీ స్కోర్లు చేయకపోవడంతో కివీస్‌ లక్ష్యానికి 91 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది (41.2 ఓవర్లలో 295 పరుగులకు ఆలౌట్‌). హెన్రీ నికోల్స్‌ (42), మిచెల్‌ సాంట్నర్‌ (34) ఓ మోస్తరుగా రాణించారు. భారత బౌలర్లలో శార్ధూల్‌ ఠాకూర్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ తలో 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. చహల్‌ 2, హార్ధిక్‌, ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌ చెరో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.  

మరిన్ని వార్తలు :

Read latest Sports News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter, Telegram

Tags: 
India vs New Zealand
ODI series
third ODI
Devon Conway
rohit sharma
Shubman Gill
Tom Latham



 

Read also in:
Back to Top