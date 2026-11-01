 టీమిండియా సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా | India Create T20I History, Become First Team To Smash 400 Sixes In A Year | Sakshi
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IND vs NZ: టీమిండియా సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా

Nov 1 2026 8:16 PM | Updated on Nov 1 2026 8:32 PM

India Create T20I History, Become First Team To Smash 400 Sixes In A Year

అంతర్జాతీయ టి20 క్రికెట్‌లో టీమిండియా సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది.  ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో 400 సిక్సర్లు బాదిన తొలి జట్టుగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది. ఆదివారం హామిల్ట‌న్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రిగిన ఐదో టీ20లో శ్రేయ‌స్ సేన ఈ ఫీట్ సాధించింది.

ఈ ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లో భార‌త్  11 సిక్సర్లు బాది ఈ ఘనత న‌మోదు చేసింది. ఈ ఏడాది ఆడిన 40 టీ20 మ్యాచ్‌లలో భారత్ మొత్తం 400 సిక్సర్లు సాధించింది. త‌ర్వాత స్ధానాల్లో ఆస్ట్రియా (24 మ్యాచ్‌ల్లో 224 సిక్సర్లు), వెస్టిండీస్ (21 మ్యాచ్‌ల్లో 224 సిక్సర్లు) ఉన్నాయి.

కాగా ఈ ఏడాది భారత్ సాధించిన 400 సిక్సర్లలో ఒక్క న్యూజిలాండ్‌పైనే ఏకంగా 142 సిక్సర్లు బాదడం గమనార్హం. ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో ఒక ప్రత్యర్థి జట్టుపై ఒక టీమ్‌ సాధించిన అత్యధిక సిక్సర్లు ఇవే.

ఈ ఏడాది టీ20ల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన భార‌త‌ బ్యాట‌ర్లు వీరే

అభిషేక్ శర్మ: 86 సిక్సర్లు

ఇషాన్ కిషన్: 60 సిక్సర్లు

సంజూ శాంసన్: 50 సిక్సర్లు

టీమిండియా ఓట‌మి
కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్లు తేడాతో టీమిండియా ఓట‌మిపాలైంది. 192 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని కివీస్ కేవ‌లం మూడు వికెట్లు మాత్ర‌మే కోల్పోయి 18 ఓవ‌ర్ల‌లోనే చేధించింది. కివీస్ విజ‌యంలో టిమ్ సీఫెర్ట్‌(93), గ్లెన్ ఫిలిప్స్‌(65) కీల‌క పాత్ర పోషించారు. అంత‌కుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భార‌త్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 191 ప‌రుగులు చేసింది.
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