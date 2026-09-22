 IND vs JPN: నరాలు తెగే ఉత్కంఠ.. ఆఖరికి రెండు పరుగుల తేడాతో | IND vs JPN 1st Ever Mens T20I: India Beat Japan By 2 Runs In Thriller | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs JPN: టీమిండియా థ్రిల్లింగ్‌ విక్టరీ.. రెండు పరుగుల తేడాతో

Sep 22 2026 1:40 PM | Updated on Sep 22 2026 1:54 PM

IND vs JPN 1st Ever Mens T20I: India Beat Japan By 2 Runs In Thriller

PC: BCCI/X

సానో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మైదానం వేదికగా భారత్‌-జపాన్‌ మధ్య జరిగిన చారిత్రక టీ20 మ్యాచ్‌ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌ను తలపించింది. ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ పోరులో జపాన్‌పై రెండు పరుగుల తేడాతో భారత్‌ విజయం సాధించింది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌ను వెట్‌ ఔట్‌ ఫీల్డ్‌ కారణంగా ఈ మ్యాచ్‌ను 5 ఓవర్లకు కుదించారు. 

ఈ క్రమంలో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 32 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. అభిషేక్‌ శర్మ గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ కాగా.. సంజూ శాంసన్‌(9), ఇషాన్‌ కిషన్‌(3), తిలక్‌ వర్మ(1) సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యాడు. 

శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(16) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో జ‌పాన్ విజ‌యానికి 8 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మవ్వ‌గా.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి కేవ‌లం 5 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే ఇచ్చాడు.

అక్షర్‌ పటేల్‌ తన రెండు ఓవర్ల కోటాలో వికెట్లు పడగొట్టనప్పటికి.. కేవలం 7 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. భారత బౌలర్లలో వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ ఒక్కడే రెండు వికెట్లు సాధించాడు. జపాన్‌ బౌలర్లలో కెండెల్ కడోవాకి-ఫ్లెమింగ్(12) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.
చదవండి: IND vs JPN: చుక్కలు చూపించిన జపాన్‌ బౌలర్లు.. టీమిండియా అత్యంత చెత్త రికార్డు

 


 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాంక్యూ విజయ్‌ మామ (చిత్రాలు)
photo 2

తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు)

photo 3

సారీలో మృణాల్‌ లుక్స్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)
photo 5

కృతి శెట్టి బర్త్‌డే స్పెషల్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Vijay Expands Free Breakfast Scheme to Classes 6 8 1
Video_icon

సీఎం విజయ్ సర్ ప్రైజ్.. పిల్లలకు స్వయంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ వడ్డింపు
PF Employees Get Double Benefits? ₹10.50 Lakh Insurance Explained 2
Video_icon

PF ఉద్యోగులకు డబుల్ ధమాకా! ₹10.50 లక్షల Insurance?
YS Jagan Key Meeting With YSRCP Leaders Over TDP Leaders Attack 3
Video_icon

తాడేపల్లిలో YSRCP నేతలతో వైఎస్ జగన్ అత్యవసర మీటింగ్
Pushpa SreeVani Fires On Nara Lokesh Over Alleged TDP Attack on YSRCP Leaders 4
Video_icon

గూండాలతో దాడి చేయిస్తారా..? పుష్ప శ్రీవాణి ఫైర్
Kohli, Rohit, Dhoni, ABD But Surya Kumar Yadav Picks Vaibhav Sooryavanshi 5
Video_icon

కోహ్లి, ధోనీ, డివిలియర్స్ వేస్ట్.. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సంచలన కామెంట్స్
Advertisement
 