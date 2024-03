IND VS ENG 5th Test Day 2: 15 ఏళ్లలో తొలిసారి..!

ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదో టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో టీమిండియా భారీ స్కోర్‌ దిశగా సాగుతుంది. 102 ఓవర్ల తర్వాత జట్టు స్కోర్‌ 433/8గా ఉంది. యశస్వి (57), రోహిత్‌ శర్మ (103), శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (110), దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ (65), సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ (56), రవీంద్ర జడేజా (15), దృవ్‌ జురెల్‌ (15), అశ్విన్‌ (0) ఔట్‌ కాగా.. కుల్దీప్‌ (6), బుమ్రా (0) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం టీమిండియా.. ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు 215 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లలో షోయబ్‌ బషీర్‌ 4 వికెట్లు పడగొట్టగా.. టామ్‌ హార్ట్లీ 2, ఆండర్సన్‌, స్టోక్స్‌ తలో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు ఇంగ్లండ్‌.. కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ (5/72), అశ్విన్‌ (4/51), జడేజా (1/17) ధాటికి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 218 పరుగులకు కుప్పకూలింది. ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో జాక్‌ క్రాలే (79) మినహా ఎవ్వరూ రాణించలేదు. డకెట్‌ 27, పోప్‌ 11, రూట్‌ 26, బెయిర్‌స్టో 29, స్టోక్స్‌ 0, ఫోక్స్‌ 24, హార్ట్లీ 6, వుడ్‌ 0, ఆండర్సన్‌ 0 పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు. ఐదు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌ను భారత్‌ ఇదివరకే 3-1 తేడాతో కైవసం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

Historic - Team India's Top 5 scored 50+ scores in a Test innings for the first time after 15 years.

- TEAM INDIA WRITTEN HISTORY AT DHARAMSHALA...!!!! 🇮🇳 pic.twitter.com/S32yzlfHx6

