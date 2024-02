టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైన ఘట్టానికి భారత్‌-ఇంగ్లండ్‌ మధ్య ధర్మశాల వేదికగా జరుగనున్న ఐదో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ వేదిక కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌ ఇద్దరు ఆటగాళ్లకు 100వ టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ కానుంది. టీమిండియాకు చెందిన రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌, ఇంగ్లండ్‌ జానీ బెయిర్‌స్టో తమ కెరీర్‌లలో 100వ టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడనున్నారు.

147 ఏళ్ల టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఒకే మ్యాచ్‌తో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు (వేర్వేరు జట్లకు చెందిన వారు) 100 టెస్ట్‌ల మార్కును తాకడం ఇది మూడోసారి మాత్రమే. అశ్విన్‌, బెయిర్‌స్టోలకు చిరకాలం గుర్తుండిపోయే ఈ మ్యాచ్‌ కోసం వారితో పాటు యావత్‌ క్రికెట్‌ ‍ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది.

కాగా, కెరీర్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన మైలురాయిని (100వ టెస్ట్‌) చేరుకునే ముందు ఇంగ్లండ్‌ వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌ జానీ బెయిర్‌స్టోను ఫామ్‌ లేమి సమస్య తెగ కలవరపెడుతుంది. భారత్‌తో సిరీస్‌లో అతను ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో కనీసం ఒక్క హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా చేయలేకపోయాడు.

