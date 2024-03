టీమిండియా మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌.. తన కెరీర్‌లో మొదటి హాఫ్‌ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదో మ్యాచ్‌తో టెస్ట్‌ అరంగేట్రం చేసిన పడిక్కల్‌.. సిక్సర్‌ సాయంతో అర్దసెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో మొత్తం 103 బంతులు ఎదుర్కొన్న అతను.. 10 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో 65 పరుగులు చేసి షోయబ్‌ బషీర్‌ బౌలింగ్‌లో క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు.

The Moment Devdutt Padikkal completed his Maiden Test Fifty with a SIX.



- Devdutt, The future! ⭐ pic.twitter.com/btIMOnG5Eq

