ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగబోయే చివరాఖరి (ఐదు) టెస్ట్‌ కోసం అప్‌డేట్‌ చేసిన భారత్‌ జట్టును ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 29) ప్రకటించారు. నాలుగో టెస్ట్‌కు దూరంగా ఉన్న బుమ్రా ఈ మ్యాచ్‌తో రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. బుమ్రా జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడంటే తుది జట్టులో అతని స్థానం ఖరారైనట్లే.

బుమ్రా.. ఆకాశ్‌దీప్‌తో కలిసి భారత పేస్‌ బౌలింగ్‌ దళాన్ని లీడ్‌ చేస్తాడు. బుమ్రా పునరాగమనంతో నాలుగో టెస్ట్‌లో ఆశించినంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయిన సిరాజ్‌పై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. ధర్మశాల పిచ్‌ స్పిన్నర్లకు అనుకూలించనుండటంతో ముగ్గురు పేసర్లతో బరిలోకి దిగే అవకాశం లేదు.

