ఆస్ట్రేలియా చాంపియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఇండియా చాంపియన్స్‌ (INDCH vs AUSCH) భారీ స్కోరు సాధించింది. ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌ ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో దంచికొట్టగా.. ఆల్‌రౌండర్‌ యూసఫ్‌ పఠాన్‌ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో విరుచుకుపడ్డాడు. వీరిద్దరి అద్భుత ప్రదర్శన నేపథ్యంలో.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఇండియా చాంపియన్స్‌ నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే నష్టపోయి 203 పరుగులు సాధించింది.

కాగా ప్రపంచ చాంపియన్‌షిప్‌ ఆఫ్‌ లెజెండ్స్‌ (WCL 2025)లో భాగంగా శనివారం నాటి మ్యాచ్‌లో ఇండియా- ఆస్ట్రేలియా తలపడుతున్నాయి. ఇంగ్లండ్‌లోని లీడ్స్‌లో గల హెడింగ్లీ మైదానంలో టాస్‌ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ధావన్‌ సెంచరీ మిస్‌

ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇండియా చాంపియన్స్‌కు ఓపెనర్లు రాబిన్‌ ఊతప్ప (Robin Uthappa), శిఖర్‌ ధావన్‌ శుభారంభం అందించారు. ఊతప్ప 21 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 37 పరుగులు చేయగా.. ధావన్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. మొత్తంగా 60 బంతులు ఎదుర్కొన్న గబ్బర్‌ 12 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌ సాయంతో 91 పరుగులు చేశాడు.

