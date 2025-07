వరల్డ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ ఆఫ్‌ లెజెండ్స్‌-2025 (WCL 2025)సీజన్‌ను ఇండియా చాంపియన్స్‌ ఓటమితో ఆరంభించింది. సౌతాఫ్రికా చాంపియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో యువరాజ్‌ సేన 88 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమిపాలైంది. నార్తాంప్టన్‌ వేదికగా మంగళవారం రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఇండియా చాంపియన్స్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ చేసింది.

డివిలియర్స్‌ విధ్వంసం

ఈ క్రమంలో ఓపెనర్లు హషీమ్‌ ఆమ్లా (22), జాక్వెస్‌ రుడాల్ఫ్‌ (24) సౌతాఫ్రికాకు శుభారంభం అందించారు. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ సరేల్‌ ఎర్వీ (15) నిరాశపరచగా.. ఏబీ డివిలియర్స్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో దుమ్ములేపాడు. రీఎంట్రీలో నాలుగో స్థానంలో బరిలో దిగిన ఈ లెజెండరీ బ్యాటర్‌ అజేయ అర్ధ శతకం సాధించాడు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే మూడు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో 63 పరుగులు సాధించాడు.

Ball by ball highlights of AB de Villiers' 63*(30) vs India legends. Still got it.🐐pic.twitter.com/8S1sty9lKU

— . (@ABDszn17) July 22, 2025