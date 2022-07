India Vs England 3rd T20- Suryakumar Yadav Records: ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బ్యాటర్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన అతడు శతకం బాదాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 55 బంతులు ఎదుర్కొని 14 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్ల సాయంతో 117 పరుగులు సాధించాడు.

ఈ నేపథ్యంలో, ఇంగ్లండ్‌ తాజా పర్యటనలో భాగంగా ఆఖరి టీ20లో టీమిండియా ఓడినా సూర్య మాత్రం అభిమానుల మనసులు గెలిచాడు. అంతేకాకుండా టీ20 ఫార్మాట్‌లో పలు రికార్డులు తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

