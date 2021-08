లండన్: టీమిండియా యువ పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ ధాటికి ఐదేళ్ల తర్వాత ఎన్నో అంచనాల నడుమ బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు హసీబ్‌ హమీద్‌ బెంబేలెత్తిపోయాడు. టెప్ట్‌ క్రికెట్లో 1717 రోజు తర్వాత తానెదుర్కొన్న తొలి బంతికే గోల్డన్ డక్‌గా వెనుదిరిగాడు. ఆఫ్ స్టంప్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని సిరాజ్ విసిరిన ఫుల్ లెంగ్త్ డెలివరి గమనాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలమైన హమీద్.. క్లీన్‌ బౌల్డయ్యాడు. ఐదేళ్ల తర్వాత టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ ఆడుతుండటం.. హమీద్‌ తడబాటుకు కారణమైనట్లు స్పష్టమైంది. హమీద్‌ చివరిసారి 2016 నవంబర్‌లో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడాడు.

Two in two balls for India as Siraj takes out Sibley and Hameed right after tea

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! 📺#ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Siraj pic.twitter.com/ERCbf3Ttk1

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 13, 2021