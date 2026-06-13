 IND vs AFG: తొలి వన్డే.. టాస్‌ ఆలస్యం | IND Vs AFG 1st ODI 2026 Match Live Score And Toss Update, Playing XIs, Other Details And Highlights Inside | Sakshi
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IND vs AFG: తొలి వన్డే.. టాస్‌ ఆలస్యం

Jun 13 2026 12:52 PM | Updated on Jun 13 2026 1:40 PM

IND vs AFG 1st ODI 2026: Toss Playing XIs Updates Highlights

టీమిండియా- అఫ్గనిస్తాన్‌ మధ్య తొలి వన్డే అప్‌డేట్స్‌
👉🌧️ధర్మశాలలో మొదలైన వాన
👉రన్‌-అప్‌ ఏరియాపై కవర్లు కప్పిన సిబ్బంది

టాస్‌ ఆలస్యం
క్రికెట్‌ అభిమానులకు చేదు వార్త. టీమిండియా- అఫ్గనిస్తాన్‌ మధ్య తొలి వన్డేకు వర్షం ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉంది. ధర్మశాలలో వాతావరణం మేఘావృతం కావడంతో టాస్‌ ఆలస్యం కానుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ధర్మశాలలో వాన పడేందుకు 60- 70 శాతం అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

తుదిజట్ల అంచనా
భారత్‌
శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (కెప్టెన్‌), రోహిత్‌ శర్మ, ఇషాన్‌ కిషన్‌/యశ​స్వి జైస్వాల్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), నితీశ్‌ రెడ్డి, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, ప్రసిద్‌ కృష్ణ, గుర్నూర్‌ బ్రార్‌/ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌.

అఫ్గనిస్తాన్‌
రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్‌, ఇబ్రహీం జద్రాన్‌, సెదీకుల్లా అటల్‌, రహ్మత్‌ షా, హష్మతుల్లా షాహిది (కెప్టెన్‌), ఇక్రమ్‌ అలికిల్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్‌, మహ్మద్‌ నబీ, రషీద్‌ ఖాన్‌, ఏఎమ్‌ ఘజన్‌ఫర్‌, బిలామ్‌ సమీ/మహ్మద్‌ సలీం.

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