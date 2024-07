ఇంగ్లండ్‌ స్పీడ్‌ గన్‌ మార్క్‌ వుడ్‌ వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. ఈ మ్యాచ్‌ తొలి ఓవర్‌లో వుడ్‌ బుల్లెట్‌ లాంటి బంతులతో నిప్పులు వర్షం కురిపించాడు. ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే ఇది ఫాస్టెస్ట్‌ ఓవర్‌గా (సగటున గంటకు 94.40 మైళ్ల వేగం) రికార్డైంది. ఈ ఓవర్‌లో (93.9, 96.1, 95.2, 92.2, 96.5, 95.2) వుడ్‌ ప్రతి బంతిని 90 మైళ్లకు పైగా వేగంతో సంధించాడు.

వుడ్‌ తన మరుసటి ఓవర్‌లో మరింత చెలరేగిపోయాడు. ఈ ఓవర్‌లో ఓ బంతిని ఏకంగా 97.1 మైళ్ల వేగంతో సంధించాడు. వుడ్‌ ఈ ఓవర్‌లోనూ (95, 93, 95, 96, 97.1, 94) ప్రతి బంతిని 90 మైళ్లకు పైగా వేగంతో విసిరాడు. వుడ్‌ సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఇదే రోజున ఇంచుమించు ఇలాంటి వేగంతో ఓ ఓవర్‌ వేశాడు. 2023 జులై 19న ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన హెడింగ్లే టెస్ట్‌లో వుడ్‌ 92.8, 90.2, 92.5, 92.5, -, 91.6 మైళ్ల వేగంతో బంతులను సంధించాడు.

ప్రస్తుతం తరం బౌలర్లలో ఫాస్టెస్ట్‌ బౌలర్‌గా గుర్తింపు ఉన్న వుడ్‌.. తన కెరీర్‌లో ఫాస్టెస్ట్‌ బాల్‌ను 2022లో పాకిస్తాన్‌పై విసిరాడు. నాడు ముల్తాన్‌ టెస్ట్‌లో వుడ్‌ గంటకు 98 మైళ్ల వేగంతో బంతిని సంధించాడు. ఇదే అతని కెరీర్‌లో ఫాస్టెస్ట్‌ డెలివరీ. ఓవరాల్‌గా క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్‌ డెలివరీ రికార్డు పాక్‌ మాజీ స్పీడ్‌స్టర్‌ షోయబ్‌ అక్తర్‌ పేరిట ఉంది. 2003 వరల్డ్‌కప్‌లో అక్తర్‌.. సౌతాఫ్రికాపై ఓ బంతిని 100.23 మైళ్ల వేగంతో సంధించాడు.

19th July 2023: Mark Wood bowled one of the fastest overs at Old Trafford against Australia



19th July 2024: Mark Wood bowled the fastest over ever by an England bowler at home.



He's just unbelievable 🔥 pic.twitter.com/dR8Qv9m0cW

