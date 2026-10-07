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వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను టీమిండియా ఘనంగా ప్రారంభించింది. లక్నోలో జరిగిన తొలి టీ20లో భారత్ 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బౌలింగ్ చేసి వెస్టిండీస్ను 171 పరుగులకే పరిమితం చేసిన భారత జట్టు.. ఆతర్వాత 14.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మెరుపు శతకంతో విరుచుకుపడి టీమిండియాను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో శ్రేయస్కు ఇది తొలి శతకం. ఈ ఇన్నింగ్స్తో పలు రికార్డులను ఖాతాలో వేసుకున్న శ్రేయస్.. అక్టోబర్ 9న రాంచీలో జరుగబోయే రెండో టీ20లో మరిన్ని ఘనతలు సాధించే అవకాశం ఉంది.
ధవన్కు దాటే అవకాశం
అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో శ్రేయస్ ఇప్పటివరకు 11 సార్లు 50కి పైగా స్కోరు చేశాడు. మాజీ ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ కూడా టీ20ల్లో 11 ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్కోర్లు నమోదు చేశాడు. రెండో టీ20లో అయ్యర్ మరోసారి 50+ స్కోరు చేస్తే.. ధావన్ను అధిగమిస్తాడు.
సెహ్వాగ్, విశ్వనాథ్లను అధిగమిస్తాడు
వెస్టిండీస్పై అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో దిగ్గజ ఆటగాళ్లు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, గుండప్ప విశ్వనాథ్ చెరో 8 అర్ధసెంచరీలు సాధించారు. శ్రేయస్ కూడా విండీస్పై ఇప్పటివరకు 8 అర్ద సెంచరీలు చేశాడు. రెండో టీ20లో అతడు ఫిఫ్టీ సాధిస్తే సెహ్వాగ్, విశ్వనాథ్లను అధిగమిస్తాడు.
రోహిత్ను సమం చేసే ఛాన్స్
భారత టీ20 కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ వెస్టిండీస్పై రెండు 50+ స్కోర్లు నమోదు చేశాడు. తొలి టీ20లోనే అద్భుత సెంచరీ చేసిన శ్రేయస్.. రెండో మ్యాచ్లో మరో ఫిఫ్టీ సాధిస్తే రోహిత్ శర్మ రికార్డును సమం చేస్తాడు.
రోహిత్ రికార్డుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో..
భారత టీ20 కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ 2024లో వరుసగా 11 విజయాలు సాధించాడు. వెస్టిండీస్తో తొలి టీ20లో విజయం సాధించడంతో శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్గా వరుసగా 10వ టీ20 విజయాన్ని నమోదు చేశాడు. శ్రేయస్ రెండో టీ20లో కూడా భారత్ను గెలిపిస్తే.. వరుసగా 11 టీ20 విజయాలు సాధించిన రోహిత్ శర్మ రికార్డును సమం చేస్తాడు.
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