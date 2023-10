ఈ రాంబాబు కథ స్పూర్తిదాయకం.. దినసరి కూలీ నుంచి ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ పతాకధారిగా..!

హాంగ్‌ఝౌ వేదికగా జరిగిన 2023 ఏషియన్‌ గేమ్స్‌లో భారత్‌ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో 107 పతకాలు సాధించి, పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రీడల్లో భారత్‌ అథ్లెటిక్స్‌ విభాగంలో మెజార్టీ శాతం పతకాలు సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఈసారి పతకాలు సాధించిన వారిలో చాలామంది దిగువ మధ్యతరగతి, నిరుపేద క్రీడాకారులు ఉన్నారు. ఇందులో ఓ అథ్లెట్‌ కథ ఎంతో సూర్తిదాయకంగా ఉంది.

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ఓ మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన రామ్‌ బాబు దినసరి కూలీ పనులు చేసుకుంటూ ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 35కిమీ రేస్‌ వాక్‌ మిక్స్‌డ్‌ టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో మంజూ రాణితో కలిసి కాంస్య పతకం సాధించాడు. రెక్క ఆడితే కానీ డొక్క ఆడని రామ్‌ బాబు తన అథ్లెటిక్స్ శిక్షణకు అవసరమయ్యే డబ్బు సమీకరించుకోవడానికి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం దినసరి కూలీగా పనులు చేశాడు. కూలీ పనుల్లో భాగంగా తన తండ్రితో కలిసి గుంతలు తవ్వే పనికి వెళ్లాడు. ఈ పని చేసినందుకు రామ్‌ బాబుకు రోజుకు 300 కూలీ లభించేది.

Daily wage worker to Asian Games Medallist. Unstoppable courage & determination. Please give me his contact number @thebetterindia I’d like to support his family by giving them any tractor or pickup truck of ours they want. pic.twitter.com/ivbI9pzf5F

— anand mahindra (@anandmahindra) October 14, 2023