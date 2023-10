వన్డే ప్రపంచకప్‌-2023లో భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌తో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ నిర్ధేశించిన 257 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్‌ 41.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. విరాట్‌ కోహ్లి (97 బంతుల్లో 103 నాటౌట్‌; 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) సూపర్‌ సెంచరీతో టీమిండియాను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.​

అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లి చేసిన సెంచరీ ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది. కోహ్లి సెంచరీకి అంపైర్‌ రిచర్డ్‌ కెటిల్‌బొరో సాయపడ్డాడని కోహ్లి వ్యతిరేకులు ఆరోపిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కోహ్లి 97 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్‌ వద్ద ఉండగా బంగ్లా బౌలర్‌ నసుమ్‌ అహ్మద్‌ లైగ్‌ సైడ్‌ దిశగా వైడ్‌బాల్‌ వేశాడు. ఏ తరహా క్రికెట్‌లో అయినా దీన్ని వైడ్‌బాల్‌ కాదనే వారు ఉండరు.

Umpire doesn't give wide to virat

Best moment of match. 🤣🔥🔥#INDvsBAN #ViratKohli pic.twitter.com/L621N4ciur

