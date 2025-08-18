 బెడిసికొట్టినా సరే.. ఏపీలో మొదలైన ఉచిత బస్సు కష్టాలు! (చిత్రాలు) | Not Success Free Bus in Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బెడిసికొట్టినా సరే.. ఏపీలో మొదలైన ఉచిత బస్సు కష్టాలు! (చిత్రాలు)

Aug 18 2025 10:59 AM | Updated on Aug 18 2025 11:32 AM

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh1
1/23

ఉచితాలు అనర్ధదాయకమని ఆర్ధిక నిపుణులు, సుప్రీం కోర్టు మొత్తుకుంటున్నా ప్రభుత్వాలకు పట్టడంలేదు. అధికారంలోకి రావడానికి ప్రజలపై ఉచితాల వల వేస్తున్న వైనం ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగిపోయింది. కర్ణాటక, తెలంగాణతో పాటు మరికొన్ని చోట్ల మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం స్కీమ్‌ సక్సెస్‌ అవ్వడం మాట అటుంచి.. తీవ్ర విమర్శలకు తావిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. నిత్యం ప్రయాణికుల శాపనార్థాలతో సాగుతున్నాయి ఆయా పథకాలు.

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh2
2/23

తాజాగా.. ఏపీలో తీసుకొచ్చిన స్త్రీశక్తి ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి అది ఎంతో టైం పట్టలేదు. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం పేరిట కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకం కొత్త కష్టాలు తెచ్చిపెడుతోంది. ప్రభుత్వ కొర్రీలతో.. ఏ బస్సుకు ఉచితం వర్తిస్తుందో స్పష్టత లేక ప్రయాణికులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. పైగా వరుస సెలవుల టైంలోనే పరిమిత సంఖ్యలో.. విపరీతమైన రద్దీతో.. ప్రయాణికులను ఆర్టీసీ అష్టకష్టాలకు గురి చేస్తోంది.

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh3
3/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh4
4/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh5
5/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh6
6/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh7
7/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh8
8/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh9
9/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh10
10/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh11
11/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh12
12/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh13
13/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh14
14/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh15
15/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh16
16/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh17
17/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh18
18/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh19
19/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh20
20/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh21
21/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh22
22/23

Not Success Free Bus in Andhra Pradesh23
23/23

# Tag
free bus Andhra Pradesh Kutami Prabhutvam TDP Chandrababu Naidu
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భారతీయ పరేడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 2

బెడిసికొట్టినా సరే.. ఏపీలో మొదలైన ఉచిత బస్సు కష్టాలు! (చిత్రాలు)
photo 3

నారా రోహిత్‌ ‘సుందరకాండ’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

భారీ వర్షం విశాఖపట్నం విలవిల (ఫొటోలు)
photo 5

బోనాలతో ఘనంగా తెలంగాణ గంగ తెప్పోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
European Leaders to Join Zelensky at White House 1
Video_icon

ఈరోజు వైట్ హౌస్ లో ట్రంప్-జెలెన్ స్కీ భేటీ
Steel Plant Employees To Protest at the Steel Plant Administration Building 2
Video_icon

Steel Plant Employees: పరిపాలనా భవనం ఎదుట కార్మికుల ఆందోళన
Indian Stock Market Hits Highs 3
Video_icon

భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు
Tadipatri Police Stops Kethireddy Pedda Reddy Against to High Court Instructions 4
Video_icon

తాడిపత్రికి బయలుదేరిన పెద్దారెడ్డిని ఆపేసిన పోలీసుల
School Students Working Tirupati Kota BC Hostel 5
Video_icon

Tirupati: హాస్టల్లో విద్యార్థులతో పనులు
Advertisement