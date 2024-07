కౌంటీ క్రికెట్‌ చరిత్రలో అత్యుత్తమ మ్యాచ్‌.. ఒక్క బంతి, ఒక్క పరుగు, ఒక్క వికెట్‌

కౌంటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌ డివిజన్‌ 2లో భాగంగా గ్లామోర్గన్‌, గ్లోసెస్టర్‌షైర్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ కౌంటీ క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ మ్యాచ్‌గా నిలిచిపోనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గ్లామోర్గన్‌ గెలుపుకు చివరి బంతికి ఒక్క పరుగు అవసరమైంది. చేతిలో ఓ వికెట్‌ మాత్రమే ఉంది. ఇలాంటి ఉత్కంఠ సందర్భంలో వికెట్‌కీపర్‌ కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌ పట్టడంతో మ్యాచ్‌ టైగా ముగిసింది.

MATCH OF THE COUNTY HISTORY.



- Glamorgan needs 1 run to win.

- One wicket left.

- One ball left.



Then the wicket-keeper took a Blinder without gloves and the match ended in a tie. 🥶🔥 pic.twitter.com/YtKIDsU00F

