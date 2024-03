పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌-2024లో భాగంగా సోమవారం రావల్పిండి వేదికగా పెషావర్‌ జెల్మీ, ఇస్లామాబాద్‌ యునైటెడ్‌ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ హైలోల్టేజ్‌ పోరులో పెషావర్‌ను 29 పరుగుల తేడాతో ఇస్లామాబాద్‌ చిత్తు చేసింది. ఇక ఇది ఇలా ఉండగా.. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇస్లామాబాద్‌ ఆటగాడు, కివీస్‌ స్టార్‌ కోలిన్‌ మున్రో ఓ బాల్‌ బాయ్‌ను ఎత్తుకున్నాడు.

ఏం జరిగిందంటే?

పెషావర్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 15 ఓవర్‌లో అమీర్‌ జమాల్‌ భారీ సిక్స్‌ బాదాడు. ఈ క్రమంలో బౌండరీ లైన్‌ అవతల ఉన్న ఓ బాల్‌ బాయ్‌ బంతిని అందుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ బంతిని అందుకోవడంలో విఫలమయ్యాడు. ఇది గమనించిన మున్రో అతడి దగ్గరకు వెళ్లి బంతిని ఎలా పట్టుకోవాలో కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడు.

ఆ తర్వాత అదే ఇన్నింగ్స్‌లో 19 ఓవర్‌లో పెషావర్‌ బ్యాటర్‌ ఆరిఫ్‌ యూకుడ్‌ అదే పొజిషన్‌లో సిక్సర్‌ బాదాడు. ఈ సారి మాత్రం బాల్‌బాయ్‌ ఎటువంటి తప్పిదం చేయలేదు. అద్భుతంగా క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. ఇది చూసిన మున్రో వెంటనే అతడి దగ్గరకు వెళ్లి హగ్‌ చేసుకుని అభినందించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా ​మారింది.

From drop to dazzling catch! 😲

Ball boy redeems himself in #IUvPZ match and gets a warm hug from Colin Munro. #HBLPSL9 | #KhulKeKhel pic.twitter.com/ncTKJ0xPfr

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 4, 2024