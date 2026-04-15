మిచెల్‌ మార్ష్‌ కళ్లు చెదిరే సిక్సర్‌!

Apr 15 2026 10:20 PM | Updated on Apr 15 2026 10:52 PM

Ball Goes Out Of Stadium As Mitchell Marsh Slams 102 Meter Six Viral

Photo Courtesy: IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో భాగంగా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్‌జెయింట్స్ ఓపెన‌ర్ మిచెల్ మార్ష్ క‌ళ్లు చెదిరే సిక్స్‌తో మెరిశాడు. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్ వేసిన‌ ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవ‌ర్ ఆఖ‌రి బంతిని మార్ష్ డీప్ మిడ్‌వికెట్ మీదుగా భారీ సిక్స్ సందించాడు. 102 మీట‌ర్ల ఎత్తులో వెళ్లిన బంతి స్టేడియం అవ‌త‌ల ప‌డింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. 

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికొస్తే టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ల‌క్నో సూప‌ర్‌జెయింట్స్ ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల ధాటికి 146 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. మిచెల్‌ మార్ష్‌ (40) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. ముకుల్‌ చౌదరీ (39), ఆయుశ్‌ బదోని (38) పర్వాలేదనిపించారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రషీక్‌ సలామ్‌ 4 వికెట్లు పడగొట్టగా, భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ 3, కృనాల్‌ పాండ్యా 2 వికెట్లు తీశాడు.

అప్పుడు ఎన్టీఆర్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్.. ప్రముఖ మ్యాగజైన్‌పై గ్లోబల్ స్టార్ (ఫోటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ, క్రీడా ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
మత్స్యకారులతో వైఎస్‌ జగన్‌ మమేకం (ఫొటోలు)
తిరుమలలో పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న సంయుక్త (ఫొటోలు)
మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Ram Charan Peddi Postponed Again 1
పెద్ది మరోసారి వాయిదా...రామ్ చరణ్ అనుకున్నదే జరిగింది.
Telangana RTC JAC Announces Strike 2
ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి
SHOCKING Truth Behind Oracle Layoffs 2026 3
Oracle ఉద్యోగాల ఊచకోత వెనుక అసలు కథ
Zepto Instamart Scam In Hyderabad 4
5 లీటర్ల ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ ఆర్డర్ పెడితే... ఓపెన్ చేసి చూస్తే షాక్
Ambati Rambabu Reacts On YSRCP Social Media Activist Pudi Srihari Arrest 5
శ్రీహరినే బయపెట్టాలనుకుంటున్నారా అరెస్ట్ అంబటి రియాక్షన్
