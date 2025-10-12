 చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్‌ ఆజమ్‌.. ఆసియాలో తొలి బ్యాటర్‌ | Babar does what Kohli, Rohit couldn't, completes 3000 runs in WTC | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్‌ ఆజమ్‌.. ఆసియాలో తొలి బ్యాటర్‌

Oct 12 2025 8:42 PM | Updated on Oct 12 2025 8:42 PM

Babar does what Kohli, Rohit couldn't, completes 3000 runs in WTC

పాకిస్తాన్మాజీ కెప్టెన్బాబర్ఆజమ్‌ (Babar Azam) అరుదైన ఘనత సాధించాడు. వరల్డ్టెస్ట్ఛాంపియన్షిప్లో (WTC) 3000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న తొలి ఆసియా బ్యాటర్‌గాచరిత్ర సృష్టించాడు. ఓవరాల్గా ఘనత సాధించిన ఎనిమిదో బ్యాటర్గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. డబ్ల్యూటీసీ 2025-27లో భాగంగా సౌతాఫ్రికాతో ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 12) మొదలైన మ్యాచ్లో ఘనత సాధించాడు.

మ్యాచ్లో 23 పరుగులు చేసి ఔటైన బాబర్‌.. 2 పరుగుల వద్ద 3000 పరుగుల మైలురాయిని తాకాడు. గత మూడేళ్లుగా విఫలమవుతున్నా బాబర్ ఘనత సాధించడం విశేషం. బాబర్కంటే అన్ని విభాగాల్లో బలమైన విరాట్కోహ్లి, రోహిత్శర్మ కూడా డబ్ల్యూటీసీలో 3000 పరుగుల మైలురాయిని తాకలేకపోయారు.

ఆసియాలో అత్యధిక డబ్ల్యూటీసీ పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రోహిత్శర్మ, విరాట్కోహ్లి బాబర్తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. బాబర్కు అతి సమీపంగా టీమిండియా ఆటగాళ్లు శుభ్మన్గిల్‌, రిషబ్పంత్ఉన్నారు. కోహ్లి, రోహిత్టెస్ట్లకు రిటైర్మెంట్ప్రకటించారు కాబట్టి, బాబర్ను విభాగంలో అధిగమించే అవకాశం వారికి లేదు. వరల్డ్టెస్ట్ఛాంపియన్షిప్‌ 2019లో పరిచయమైన విషయం తెలిసిందే.

డబ్ల్యూటీసీ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్‌-6 ఆసియా బ్యాటర్లు
బాబర్ ఆజమ్- 3021
శుభ్‌మన్ గిల్- 2826
రిషబ్ పంత్- 2731
రోహిత్ శర్మ- 2716
కరుణరత్నే- 2642
విరాట్ కోహ్లి- 2617

డబ్ల్యూటీసీ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్‌-8 బ్యాటర్లు
జో రూట్‌- 6080
స్టీవ్స్మిత్‌- 4278
మార్నస్లబూషేన్‌- 4225
బెన్స్టోక్స్‌- 3616
ట్రవిస్హెడ్‌- 3300
ఉస్మాన్ఖ్వాజా- 3288
జాక్క్రాలే- 3041
బాబర్ఆజమ్‌- 3021

పాకిస్తాన్‌-సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్విషయానికొస్తే.. రెండు మ్యాచ్ సిరీస్లో భాగంగా జరుగుతున్న తొలి మ్యాచ్ఇది. లాహోర్లోని గడాఫీ స్టేడియం మ్యాచ్ఇవాళ ప్రారంభమైంది. టాస్గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్చేస్తున్న పాకిస్తాన్తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 5 వికెట్ల నష్టానికి 313 పరుగులు చేసింది.

పాక్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో నలుగురు అర్ద సెంచరీలు చేశారు. ఓపెనర్‌ ఇమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌ (93) తృటిలో సెంచరీ మిస్‌ కాగా.. కెప్టెన్‌ షాన్‌ మసూద్‌ (76), వికెట్‌ కీపర్‌ మొహమ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (62), సల్మాన్‌ అఘా (52) బాధ్యతాయుతమైన అర్ద సెంచరీలు చేశారు. రిజ్వాన్‌, సల్మాన్‌ అఘా క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

మరో ఓపెనర్‌ అబ్దుల్లా షఫీక్‌ (2), సౌద్‌ షకీల్‌ (0) పూర్తిగా నిరుత్సాహపరచగా.. బాబర్‌ ఆజమ్‌ (23) మంచి ఆరంభం లభించినా భారీ స్కోర్‌గా మలచలేకపోయాడు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో సెనురన్‌ ముత్తుసామి 2, రబాడ, ప్రెనెలన్‌ సుబ్రాయన్‌, సైమన్‌ హార్మర్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

చదవండి: చరిత్ర సృష్టించిన సౌతాఫ్రికా.. 147 ఏళ్ల టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో తొలి జట్టు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్ వేడుక.. డిజైనర్ డ్రస్‌లో ప్రియమణి (ఫొటోలు)
photo 2

హీరో నితిన్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

సీరియల్‌ నటితో రెండో పెళ్లి.. తండ్రి కాబోతున్న నటుడు (ఫోటోలు)
photo 4

కమెడియన్ కూతురి 'హాఫ్ ఇయర్' బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

స్పెయిన్‌లో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న అశ్విన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Vinutha Kota Driver Rayudu Sensational Video Revealed 1
Video_icon

ప్రైవేట్ వీడియోలకు స్కెచ్.. సినిమా సీన్ తలదన్నే ట్విస్ట్
Big Twist Behind Vinutha Kotaa Driver Rayudu Case 2
Video_icon

కోట వినూత, చంద్రబాబుల హత్యకు టీడిపీ ఎమ్మెల్యే బొజ్జల కుట్ర
KTR Satires On CM Revanth Reddy 3
Video_icon

నిజాయితీ గల మోసగాడు రేవంత్ రెడ్డి
Balagam Venu Yellamma Movie Latest Updates 4
Video_icon

బలగం వేణుకి హ్యాండ్ ఇస్తోన్న హీరోలు..
Kota Vinutha Driver Rayudu Sensational Video Viral 5
Video_icon

కోట వినూత డ్రైవర్ రాయుడు సంచలన వీడియో వైరల్
Advertisement
 