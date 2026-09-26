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ఏషియన్ గేమ్స్ 2026లో ఏడో రోజు భారత్కు శుభారంభం లభించింది. ఒకే రోజు రెండు ఖాతాలో రజత పతకాలు చేరాయి. తొలుత పురుషుల మారథాన్లో సావన్ బర్వాల్ రజతం సాధించగా.. ఆతర్వాత మహిళల షూటింగ్ జట్టు కూడా సిల్వర్ మెడల్ గెలుచుకుంది.
మారథాన్లో సావన్ బర్వాల్ చరిత్ర
పురుషుల మారథాన్లో సావన్ బర్వాల్ వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ టైమింగ్ 2:11:37తో రజత పతకం సాధించాడు. దీంతో ఏషియన్ గేమ్స్ పురుషుల మారథాన్లో భారత్కు 44 ఏళ్ల తర్వాత పతకం లభించింది.
షూటింగ్లో మహిళల జట్టుకు రజతం
మహిళల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ టీమ్ ఈవెంట్లో తిలోత్తమ సేన్, విదర్సా వినోద్, ఆశి చౌక్సేతో కూడిన భారత జట్టు రజత పతకం సాధించింది. ఇదే ఈవెంట్లో తిలోత్తమ సేన్, విదర్సా వినోద్ వ్యక్తిగత ఫైనల్కు కూడా అర్హత సాధించారు.
25కు చేరిన భారత్ పతకాల సంఖ్య
ఏడో రోజు రెండు రజతాలు రావడంతో ప్రస్తుత ఏషియన్ గేమ్స్లో భారత్ పతకాల సంఖ్య 25కు చేరింది.
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