స్టార్లతో నిండిన కర్ణాటకకు షాక్‌.. విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీ ఫైనల్లో విదర్భ

Jan 16 2026 7:42 AM | Updated on Jan 16 2026 7:42 AM

Aman Mokhade ton sends Vidarbha to VHT 2025-26 final

నిన్న (జనవరి 15) జరిగిన విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 తొలి సెమీ ఫైనల్లో స్టార్లతో నిండిన కర్ణాటకకు విదర్భ జట్టు ఊహించని షాక్‌ ఇచ్చింది. అమన్‌ మోఖడే (138) అద్భుతమైన సెంచరీతో ఆ జట్టును గెలిపించాడు. 

తద్వారా గత ఎడిషన్‌ ఫైనల్లో కర్ణాటక చేతిలో ఎదురైన పరాభవానికి విదర్భ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇవాళ (జనవరి 16) జరిగే రెండో సెమీఫైనల్ విజేతతో విదర్భ ఫైనల్లో అమీతుమీ తేల్చుకుంటుంది.

పడిక్కల్‌ విఫలం.. రాణించిన కరుణ్‌ నాయర్‌
టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కర్ణాటక.. విదర్భ పేసర్‌ దర్శన్‌ నల్కండే (10-0-48-5) దెబ్బకు 49.4 ఓవర్లలో 280 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కరుణ్‌ నాయర్‌ (76), కృషణ్‌ శ్రీజిత్‌ (54) అర్ద సెంచరీలతో రాణించడంతో కర్ణాటక ఈ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది. 

ఈ ఎడిషన్‌లో దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ (4) తొలిసారి విఫలమయ్యాడు. కెప్టెన్‌ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ (9) కూడా డు ఆర్‌ డై మ్యాచ్‌లో హ్యాండిచ్చాడు. ధృవ్‌ ప్రభాకర్‌ (28), శ్రేయస్‌ గోపాల్‌ (36), అభినవ్‌ మనోహర్‌ (26), విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాక్‌ (17) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. విదర్భ బౌలర్లలో నల్కండే 5, యశ్‌ ఠాకూర్‌ 2, నచికేత్‌, యశ్‌ కదమ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

అమన్‌ అద్భుత శతకం
281 పరుగుల ఛేదనలో విదర్భ ఆదిలోనే అథర్వ తైడే (6) వికెట్‌ కోల్పోయినప్పటికీ.. మరో ఓపెనర్‌ అమన్‌ మోఖడే (138) అద్బుత శతకంతో కదం తొక్కడంతో 46.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి విజయతీరాలకు చేరింది. అమన్‌కు జతగా రవికుమార్‌ సమర్థ్‌ (76 నాటౌట్‌) రాణించాడు. 

ధృవ్‌ షోరే (47) పర్వాలేదనిపించాడు. కర్ణాటక బౌలర్లలో అభిలాశ్‌ షెట్టి (10-0-48-3) కాస్త ప్రభావం చూపినప్పటికీ, మిగతా బౌలర్లు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. 

Photos

photo 1

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 4

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Video

Devotees Have Flocked To Sammakka Saralamma Jatara 1
Video_icon

ముస్తాబైన మేడారం.. పోటెత్తిన భక్తులు
TTD Chairman BR Naidu Controversies Decisions 2
Video_icon

టీటీడీ అధికారులకు తలనొప్పిగా బీఆర్ నాయుడు తీరు
Special Story On Cyber Crimes 3
Video_icon

కళ్లు మూసి తెరిచే లోపు లూటీ.. మీ బ్యాంకు అకౌంట్ చెక్ చేసుకున్నారా?
Yemen Prime Minister Salem bin Braik Resigned 4
Video_icon

యెమెన్ లో హైటెన్షన్ పీఎం రాజీనామా..
YSRCP Activist Salman Murdered In Palnadu 5
Video_icon

అధికార మదంతో దాడులు.. YSRCP సాల్మన్ హత్య
