IND VS AUS: దాయాదుల సమరం, యాషెస్‌ సిరీస్‌ తర్వాత క్రికెట్‌లో అంత క్రేజ్‌ ఉన్న సిరీస్‌ ఏదైనా ఉందంటే..? అది భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగే బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీనేని తప్పక చెప్పాల్సిందే. ఇరు జట్ల మధ్య గత 27 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న ఈ రైవల్రీలో ఇది చాలా సార్లు నిరూపితమైంది. ఈ విషయాన్ని పక్కకు పెడితే.. ఆసీస్‌ క్రికెటర్లు, ఆ దేశ క్రికెట్‌ బోర్డు ప్రతి సిరీస్‌ ప్రారంభానికి ముందు ప్రత్యర్థి జట్టుపై మాటల యుద్ధానికి దిగి, ఆ జట్టును నైతికంగా బలహీన పర్చాలని వ్యూహాలను రచిస్తుందన్న విషయం విధితమే. ఆసీస్‌ ఆడే ఈ మైండ్‌ గేమ్‌లో మేటి జట్లు సైతం చిక్కి విలవిలలాడిన సందర్భాలు మనం చాలా చూశాం.

All out for 36 😳



The Border-Gavaskar Trophy starts on Thursday! #INDvAUS pic.twitter.com/Uv08jytTS7

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2023