బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ 2023లో భాగంగా నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ 132 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. కేవలం 3 రోజుల్లో ముగిసిన ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఆటగాళ్లు అన్ని విభాగాల్లో అద్భుతంగా రాణించి, 4 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లారు. తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఎదురైన ఘోర పరాభవం నేపథ్యంలో ఆసీస్‌ రెండు టెస్ట్‌లో భారీ మార్పులకు వెళ్లనుందని క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా క్లూ వదిలింది.

Mitchell Starc will link up with the Australian squad in Delhi with his recovery progressing well.@LouisDBCameron | #INDvAUS https://t.co/rMqXXpwBgV

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 11, 2023