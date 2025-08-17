ఎగిరొచ్చిన అతిథులు
సైబీరియన్ కొంగలు ఖండాలు దాటి వచ్చి సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండల పరిధిలోని పలు చెరువులను విడిదిగా మార్చుకుంటున్నాయి. ఏకంగా సుమారు 7 వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వలస వస్తున్న ఈ పక్షులను చూస్తే ఔరా అనాల్సిందే. ఆహార అన్వేషణలో యూరప్ రష్యా నుంచి స్నో వైట్, గ్రే కలర్ కలిగిన రెండు రకాల కొంగలు వలస వచ్చి సందడి చేస్తున్నాయి. ఇక్కడే గూళ్లు కట్టుకుని వాటి సంతతిని పెంచుకుంటున్నాయి. వలస వస్తున్న సైబీరియన్ పక్షులపై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.
– మిరుదొడ్డి(దుబ్బాక):
● వలసొస్తున్న సైబీరియన్ కొంగలు
● ఆహారాన్వేషణలో 7వేల కి.మీ. ప్రయాణించి..
● మధ్య ఆసియా నుంచి మన దేశానికి
● ఇక్కడే గూళ్లు కట్టుకుని సంతతి వృద్ధి
● ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న పర్యాటకులు
సైబీరియన్ పక్షులు దృఢమైన మూరెడు ముక్కుతోపాటు, పొడవైన తల. విహంగాల్లాంటి పెద్ద పెద్ద రెక్కలు. తెలుపు, నలుపు, గులాబీ రంగులతో దట్టమైన ఈకలు. ఒకేసారి లంఘించి ఎగరడానికి బారెడు కాళ్లు. సుమారు 8 నుంచి 10 కిలోల బరువున్న సైబీరియన్ కొంగలు అవలీలగా ఆకాశంలో ఎగురుతాయి.
ఆకట్టుకుంటున్న కొంగలు
ఆహార సేకరణలో భాగంగా సైబీరియన్ కొంగలు చెరువులు, కుంటల్లో ఉండే చేపలు, పురుగులను వేటాడి తింటున్నాయి. ఉదయం ఆహార సేకరణ కోసం చెరువులను ఆశ్రయిస్తుండటంతో సందడిగా మారుతోంది. స్వదేశీ కొంగలతో కలిసిపోయి పొలాల గట్లపై వాలుతున్నాయి. చెరువులు, కుంటలు, పొలాల గట్లపై గుంపులు గుంపులుగా కనిపిస్తున్న ఈ కొంగలను చూసి రైతులు, సందర్శకులు తిలకిస్తున్నారు. సాయంత్రం అయితే అవి ఏర్పాటు చేసుకున్న గూళ్లకు వెళ్తున్నాయి.
ఆహారాన్వేషణలో...
మధ్య ఆసియా యూరోప్ రష్యాలోని నైజీరియా అతి పెద్ద శీతల దేశం. ప్రపంచ దేశాల్లో వేసవి కాలం సుమారు మూడు నెలలు ఉంటే ఇక్కడ ఒక నెల మాత్రమే ఉంటుంది. మే చివరి వారం నుంచి జూన్ చివరి వారం వరకు ఉంటుంది. మిగతా కాలాలు ఎక్కువగా మంచుతో నిండి ఉంటాయి. దీంతో అక్కడ జంతు జాలం మనుగడ సాగించడం కష్టంగా మారుతుంది. చెరువులు, సరస్సులు, నదులు మంచుతో నిండి ఉండటంతో అక్కడ జీవించే సైబీరియన్ పక్షులకు ఆహారం దొరకడం ఇబ్బందిగా మారుతుంది. దీంతో ఆహారం కోసం ఖండాంతరాలు దాటి భారతదేశం వైపు వలసలు ప్రారంభిస్తాయి. ముఖ్యంగా బీహార్లోని రాజ్కోట్, మహారాష్ట్రలోని పుణేకు భారీగా వలస వస్తాయి. ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొల్లేరు, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లాలతో పాటు సిద్దిపేట జిల్లాకు వస్తుంటాయి. మిరుదొడ్డిలోని పెద్ద చెరువును విడిది చేసుకుని ప్రతి యేడాది రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. జూన్ మొదటి వారం వరకు వేసవి ఉంటుంది. ఇక్కడి చెరువులు, సరస్సులు, రిజర్వాయర్లు, వాగులు వంకల్లో నీటి వనరులు తగ్గిపోవడంతో అందులో లభించే చేపలు, పురుగులను తింటూ కాలం గడుపుతాయి.
చెరువులో సందడి చేస్తున్న
సైబీరియన్ పక్షులు
సంతతి కోసం...
సైబీరియన్ కొంగల జీవిత కాలం సుమారు 28 ఏళ్లు. గుడ్లు పెట్టి తమ సంతతని పెంచుకుంటాయి. ప్రతి యేడాది ఫిబ్రవరి మొదటి వారం నుంచి ఖండాలు దాటి వస్తున్నాయి. తమ సంతతిని పెంచుకోవడానికి మండల కేంద్రమైన మిరుదొడ్డితో పాటు, లక్ష్మీనగర్, అందె, చెప్యాలతో పాటు, కూడవెల్లి వాగు పరిసరాల్లో గుడ్లు పెట్టి పొదగడానికి దృఢమైన పక్షి గూళ్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన పిల్ల పక్షులు 60 నుంచి 70 రోజుల వరకు ఆహారాన్ని సంపాదించుకోలేవు. తల్లి పక్షులే పిల్లలకు ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉంటాయి. 70 రోజుల తర్వాత పిల్లలు స్వతహాగా ఎగరడమే కాకుండా ఆహారాన్వేషణలో పడతాయి.