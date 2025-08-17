 చాలా పక్షులు వస్తున్నాయి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చాలా పక్షులు వస్తున్నాయి

Aug 17 2025 8:27 AM | Updated on Aug 17 2025 8:27 AM

చాలా

చాలా పక్షులు వస్తున్నాయి

లసొచ్చిన కొంగలు వాగులు, పొలాల వద్ద సంచరిస్తున్నాయి. గుడ్లు పెట్టి పిల్లలను కూడా కంటున్నాయి. ఇది వరకు వలస వచ్చిన పక్షులు తిరిగి వానాకాలం చివరి వారంలో వెళ్లిపోయేవి. కానీ ఇవి ఇక్కడే జీవిస్తున్నాయి.

– రాజయ్య, రైతు, మిరుదొడ్డి

సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి

సైబీరియన్‌ కొంగలు పెట్టిన గుడ్లను కోతులు నాశనం చేస్తున్నాయి. వాటి ఉనికికి ప్రమాదం పొంచి ఉంది. గూళ్లు కట్టుకుని పిల్లలను పొదిగే వరకు వలస పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవరం ఉంది.

– సూకూరి ప్రవీణ్‌,

కేరింగ్‌ సిటిజెన్‌ కలెక్టివ్‌, ఉమ్మడి జిల్లా కన్వీనర్‌

చాలా పక్షులు వస్తున్నాయి 1
1/1

చాలా పక్షులు వస్తున్నాయి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24)
photo 2

ప్రకృతిలో మమేకమై.. మెగా డాటర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న నిర్మాత సురేశ్ బాబు (ఫొటోలు)
photo 4

బంధువుల పెళ్లిలో రమేశ్ బాబు కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 5

జీవితంలో ముందడుగు వేశా.. దీప్తి సునయన (ఫోటోలు)

Video

View all
Parents Attack Madhapur Women Hostel Owner For Misbehaving With Girls 1
Video_icon

యువతుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. హాస్టల్ యజమానిపై తల్లిదండ్రులు దాడి
Vanga Geetha Reaction Chandrababu Free Bus Scheme In Pithapuram 2
Video_icon

మహిళకు 100 రూపాయల టికెట్.. పిఠాపురంలో ఫ్రీ బస్సు పరిస్థితి.. వంగా గీత రియాక్షన్
Devastating Natural Disaster In India 3
Video_icon

Cloudburst: వేలాది మందిని మింగేస్తోన్న మేఘం
Chandrababu Free Bus Service Terms And Conditions 4
Video_icon

ఉచిత బస్సు.. అంతా తుస్సు
Free Bus Scheme Not Applicable On Jangareddygudem–Bhadrachalam 5
Video_icon

ఉచిత బస్సుపై అయోమయం
Advertisement
 