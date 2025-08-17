చాలా పక్షులు వస్తున్నాయి
వలసొచ్చిన కొంగలు వాగులు, పొలాల వద్ద సంచరిస్తున్నాయి. గుడ్లు పెట్టి పిల్లలను కూడా కంటున్నాయి. ఇది వరకు వలస వచ్చిన పక్షులు తిరిగి వానాకాలం చివరి వారంలో వెళ్లిపోయేవి. కానీ ఇవి ఇక్కడే జీవిస్తున్నాయి.
– రాజయ్య, రైతు, మిరుదొడ్డి
సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి
సైబీరియన్ కొంగలు పెట్టిన గుడ్లను కోతులు నాశనం చేస్తున్నాయి. వాటి ఉనికికి ప్రమాదం పొంచి ఉంది. గూళ్లు కట్టుకుని పిల్లలను పొదిగే వరకు వలస పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవరం ఉంది.
– సూకూరి ప్రవీణ్,
కేరింగ్ సిటిజెన్ కలెక్టివ్, ఉమ్మడి జిల్లా కన్వీనర్