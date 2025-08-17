ప్రమాదంలో ‘సింగూరు’.!
మెదక్ అర్బన్ : రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న వరదతో సింగూరు ప్రాజెక్టు భద్రత ప్రమాదంలో పడింది. దీంతో దిగువన ఉన్న ఘనపురం ప్రాజెక్టు రైతాంగం ఆందోళనకు గురవుతుంది. అయితే 520 మీటర్ల నీటిమట్టాన్ని కాపాడుతూ అధికారులు దిగువకు నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే ఘనపురం ఆనకట్ట మాత్రం 3 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వచ్చినా తట్టుకునే శక్తి ఉందని ఇరిగేషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
నిర్లక్ష్యమే ముంచుకొచ్చిందా..!
మంజీరా నదిపై 1986లో సింగూరు ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. నిల్వ నీటి సామర్థ్యం 29.91 టీఎంసీలు. ఇందులో పరిమితికి మించిన నీటిని నిల్వ ఉంచడం ద్వారా ప్రాజెక్టు రివిట్మెంట్, మట్టికట్ట, పారాపిట్ వాల్లు దెబ్బతిన్నాయని జూన్ 23న పర్యవేక్షించిన ఆనకట్ట భద్రతా కమిటీ పేర్కొంది. వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలని, 520 మీటర్ల కన్నా ఎక్కువ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలని సూచించింది. అయినా వేసవిలో కేవలం రూ. 20 లక్షలతో రివిట్మెంట్ వెంట ఇసుక సంచులు వేశారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో 31,400 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ప్రాజెక్టులోకి వస్తుంది. దీంతో 6 నుంచి 11వ వరకు గేట్లు ఎత్తి 43,300 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు.
అధికారుల నిర్లక్ష్యం.. రైతన్నలకు శాపం
నాడు నీటిని విడువలేదు..
నేడు వద్దన్నా విడుస్తున్నరు
3 లక్షల క్యూసెక్కులు వచ్చినా
ఘనపురానికి ఢోకాలేదు
ఘనపురం ఆనకట్ట భద్రమేనా!
సింగూరు ప్రాజెక్టుకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఘనపురం ఆనకట్ట ఎంత వరకు భద్రమన్న ఆందోళన రైతులలో వ్యక్తమవుతుంది. గతంలో 1984లో సుమారు 3 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం వచ్చినా ఆనకట్టకు ఎలాంటి ముప్పు ఏర్పడలేదని రిటైర్డ్ ఈఈ పేర్కొన్నారు. అయితే ఆయకట్టు ప్రాంతాలు , పంటలు మునిగి భారీ నష్టం సంభవించే అవకాశం ఉంది. వెంటనే అధికారులు ఎలాంటి ప్రమాదం రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.