యూట్యూబ్లో చూసి చోరీలు
మెదక్ మున్సిపాలిటీ: చెడు అలవాట్లకు బానిసై దొంగతనానికి పాల్పడిన ముగ్గురు నిందితులు కటకటాల పాలయ్యారు. శనివారం మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఎస్పీ డీవీ శ్రీనివాసరావు విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. ఈనెల 7న పట్టణంలోని ఎస్బీఐ బ్యాంకు చోరీపై కేసు నమోదు చేసిన సీఐ మహేశ్ తన బృందంతో దర్యాప్తులో భాగంగా అనుమానితులుగా భావించి నిందితులను పట్టుకోవడంతో చోరీలు బయట పడినట్లు తెలిపారు. వెల్దుర్తి మండలం మానేపల్లికి చెందిన గూడెపు శ్రీకాంత్, చర్ల లింగం, కట్ట ప్రసాద్ చెడు అలవాట్లకు బానిసయ్యారు. ఈజీ మనీ కోసం యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి చోరీలకు పాల్పడినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. గత నెలలో ట్రాక్టర్తో గుమ్మడిదల క్రాస్ రోడ్డులో గల ఏటీఎంకు తాడు కట్టి ఎత్తుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. ఏటీఎం నుంచి సైరన్న్ రావడంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. గత నెల 30న వెల్దుర్తిలోని సెంట్రల్ బ్యాంకు గోడను పగులగొట్టి లోపల ఏటీఎం చోరీకి యత్నించారు. సైరన్న్మోగడంతో పరారయ్యారు. ఈనెలలో శ్రీకాంత్, లింగంలు కలిసి గుమ్మడిదలలోని భవాని వైన్న్ షాపు గోడకు రంధ్రం వేసి ఖరీదైన మద్యం బాటిళ్లు, రూ.15వేల నగదు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈనెల 7న మెదక్ పట్టణం ఆటోనగర్లో గల ఎస్బీఐ(ఏడీబీ) బ్యాంకులో చోరీకి యత్నించి విఫలమయ్యారు. అదే రోజు రాత్రి కౌడిపల్లిలో గల వైన్న్షాప్లో లిక్కర్ దొంగతనం చేశారు. నిందితుల్లో ఒక్కడైన లింగం తన బైక్ను ఫైనాన్స్ నుండి విడిపించుకునేందుకు తన స్నేహితులు శ్రీకాంత్, కట్ట ప్రసాద్లతో కలిసి చోరీలకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు. అలాగే నిందితులు ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్, మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో కేసులో పాపన్నపేట మండలం పేరూర్ గ్రామానికి చెందిన ఆటో దొంగ పక్రుద్దీన్ను సీసీ టీవీల ఆధారంగా పట్టుకున్నారు. ఈమేరకు నిందితులను రిమాండ్కు తరలించారు. కేసును ఛేదించిన మెదక్ టౌన్న్ సీఐ మహేశ్, టీం సభ్యులు ఎస్ఐ అమర్, తదితరులను, కౌడిపల్లి ఎస్ఐ రంజిత్ రెడ్డి, కానిస్టేబుల్ బాగయ్యను ఎస్పీ, అదనపు ఎస్పీ మహేందర్, డీఎస్పీ ప్రసన్నకుమార్ అభినందించారు.
పోలీసులకు చిక్కిన ముగ్గురు దొంగలు
నగదు , మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం
వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ