కేంద్ర మంత్రిని కలిసిన జవాన్ కుటుంబ సభ్యులు
కొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): ఇటీవల అదృశ్యమైన ఆర్మీ జవాన్ అనిల్ కుటుంబ సభ్యులు శనివారం కరీంనగర్లో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ను కలిసి ఆచూకీ కనుగొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర మంత్రిని కలిసిన వారిలో జవాన్ భార్య అనూష, తల్లి మంగమ్మ తదితరులు ఉన్నారు.
నూతన నియామకం
జిన్నారం (పటాన్చెరు): గుమ్మడిదల మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని బొంతపల్లి గ్రామానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఉప్పనూతల కౌశిక్ గౌడ్ జాతీయ బీసీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీగా నియామకమయ్యారు. ఈ మేరకు శనివారం జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్ కృష్ణయ్య చేతులమీదుగా ఆయన నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ... తనపై నమ్మకంతో జాతీయ జాయింట్ సెక్రటరీగా ఎంపిక చేశారని తెలిపారు. బీసీ వర్గాల అభ్యున్నతికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తానన్నారు. తన నియామకానికి సహకరించిన నాయకు లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నీటిని వేడి చేసి తాగాలి
మెదక్ కలెక్టరేట్: జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా తాగునీటిని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలని మిషన్ భగీరథ ఎగ్జిక్యూటీవ్ ఇంజినీర్ నాగభూషణం శనివారం తెలిపారు. మిషన్ భగీరథ గ్రిడ్ ద్వారా సరఫరా అవుతున్న నీటిని శుద్ధిచేసి క్లోరినేషన్ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఆరోగ్యం రీత్యా ప్రతి ఒక్కరూ తాగునీటిని వేడి చేసిన తరువాత మాత్రమే వాడుకోవాలన్నారు. తాగునీటి విషయంలో చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా నీటి ద్వారా వచ్చే వ్యాధులను నివారించవచ్చని పేర్కొన్నారు. అందరూ సురక్షితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని సూచించారు.
గృహిణి అదృశ్యం
పటాన్చెరు టౌన్: గృహిణి అదృశ్యమైన ఘటన పటాన్చెరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం... ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కరెంట్ ఆఫీస్ సమీపంలో శాంతాబాయి నివాసం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జులై 27న ఆమెను చూసేందుకు సోదరి లక్ష్మి వెళ్లింది. అయితే అక్కడి నుంచి శాంతాబాయి ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయిందని ఇంటి యజమాని తెలిపాడు. దీంతో ఆమెకు ఫోన్ చేయగా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. చుట్టుపక్కల స్థానికంగా, స్వగ్రామంలో వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు.
క్షుద్రపూజల కలకలం
భయాందోళనలో స్థానికులు
చేర్యాల(సిద్దిపేట): పట్టణ కేంద్రంలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపాయి. స్థానిక బస్స్టాండ్ సమీపంలోని ఓ దుకాణం ఎదుట షాప్ యజమాని ఫొటోను ఉంచి పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మకాయలు, నల్లటి బొమ్మ పెట్టి కొబ్బరికాయలు కొట్టి ఉండటాన్ని శనివారం ఉదయం స్థానికులు గుర్తించారు. ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో షాపు ఎదుట క్షుద్రపూజలు చేసి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. కానీ ఈ ఘటన స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. షాపు యజమాని ఫిర్యాదుపై విచారణ చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ నవీన్ తెలిపారు.