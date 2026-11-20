మహేశ్వరం: అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానించిన ఇటలీకి చెందిన యూరోపియన్ సోషలిస్టు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జియాకోమో ఫిలిబెక్పై కేసు నమోదు చేసి, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పంతంగి రాజ్భూపాల్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం మహేశ్వరం జోన్ డీసీపీ నారాయణరెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన వెంట పలువురు పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు.
చిరుత కోసం
ట్రాప్ కెమెరాలు
దోమ: చిరుత పులి జాడ కోసం గాలిస్తున్నట్లు ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ రాఘవేందర్ తెలిపారు. గురువారం దిర్సంపల్లి సమీపంలోని బషిరేణిగుట్లలో ఏర్పాటు చేసి ట్రాప్ కెమెరాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గంజిపల్లిలో లేగదూడను చిరుత చంపి తినడంతో ట్రాప్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. పొలాల వద్ద రైతులు ఒంటరిగా ఉండొద్దన్నారు. చిరుత కనిపిస్తే తమకు సమా చారం ఇవ్వాలన్నారు. కార్యక్రమంలో బీట్ ఆఫీసర్ రవి రాఘవరెడ్డి పాల్గొన్నారు.