 మెథడిస్ట్‌ జాతరకు సర్వం సిద్ధం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మెథడిస్ట్‌ జాతరకు సర్వం సిద్ధం

Nov 7 2026 10:11 AM | Updated on Nov 7 2026 10:11 AM

● ఈ నెల 10నుంచి 15వరకు ఉత్సవాలు ● ఏసుక్రీస్తు శిలువ ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులు ● హాజరుకానున్న బిషప్‌లు ● దేశ, విదేశాల నుంచి రానున్న యాత్రికులు

ధారూరు: ధారూరు మెథడిస్ట్‌ క్రిస్టియన్‌ జాతర ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తి కావచ్చాయి. ఈ నెల 10 నుంచి ఉత్సవాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. సువిశా ల ప్రదేశం.. కాగ్నా నది పక్కన పెద్ద ఎత్తున ఏర్పా ట్లు చేశారు. ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చి ఏసుక్రీస్తు శిలువ వద్ద ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ సారి కూడా లక్షల్లో యాత్రికులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆరు రోజుల పాటు జాతర జరగనుంది. వేడుకలకు బీదర్‌, గుల్బర్గ, రాయచూర్‌, సోలాపూర్‌, బెంగళూరు, బెల్గాం, గోవాతోపాటు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా తరలివస్తారు. వీరితో పాటు విదేశాల నుంచి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు హాజరవుతారు. వీఐపీల కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భక్తుల కోసం అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.

జాతర చరిత్ర

1921లో గుల్బర్గ నుంచి రైలులో రెవరెన్‌ సీమండ్స్‌ అతని మిత్రుడు జేటీ సీమండ్స్‌ హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరారు. ధారూరు స్టేషన్‌లో రైలు సాంకేతిక లోపంతో 3గంటల పాటు ఆగిపోయింది. రెవరెన్‌ సీమండ్స్‌, జేటి సీమండ్స్‌ రైలు దిగి కాగ్నా నది పక్కన ఉన్న ఇప్ప చెట్టు కింద కూర్చొని ఏసుక్రీస్తును ప్రార్థించారు. దీంతో వారి మనస్సు నిర్మలంగా మారింది. హైదరాబాద్‌లో తమ పని ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా నెరవేరితే ఈ స్థలంలో ఏటా జాతర నిర్వహిస్తామని వేడుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లో అనుకున్న పని పూర్తి కావడంతో 1922లో ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పచెట్టు కింద ఏసుక్రీస్తు శిలువను స్థాపించి జాతరకు శ్రీకారం చుట్టారు. అప్పటి నుంచి ఏటా ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి.

విశేషాలు

మెథడిస్ట్‌ జాతరలో ఏసుక్రీస్తు కీర్తనలు, భజనలు, ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. శిలువ వద్ద ఆరు రోజులపాటు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. వక్తల ప్రసంగాలు, వివిధ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. జా తరలో ఏర్పాటు చేసే హుండీల్లో భక్తులు కానుకలు సమర్పించడం అనవాయితీగా వస్తోంది. బంగారం, వెండి, నగదు సమర్పించుకుంటారు. ఏసుక్రీస్తు పేరిట పలువురు భక్తులు గొర్రెలు, మేకలు, కోళ్లు, కోడిగుడ్లు, ఆవులను బహూకరిస్తారు.

ప్రభుత్వం తరఫున ఏర్పాట్లు

జాతర ప్రాంగణంలో అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తారు. సీసీ కెమెరాలు, పోలీసు బందోబస్తు, పారిశుద్ధ్య చర్యలు, వైద్యం, నీటి వసతి కల్పిస్తారు. జాతర జరిగే ఆరు రోజుల పాటు ప్రత్యేక బందోబస్తు కొనసాగుతుంది. కాగ్నా నది వంతెనపై కాపాలా ఏర్పాటు చేస్తారు. ధారూరు, బీదర్‌ మధ్య ప్రత్యేక రైలు నడుస్తుంది. ఉత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో హైదరాబాద్‌ – ముంబై మధ్య తిరిగే కొన్ని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను ధారూరు స్టేషన్‌లో ఆపుతారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆర్‌టీసీ బస్సులను నడుపుతారు. ఉత్సవాలకు వచ్చే లక్షలాది మంది నీటి అవసరాలను కాగ్నా నది తీరుస్తోంది. పెద్ద సంఖ్యలో ఆట వస్తువుల దుకాణాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. రంగుల రాట్నం, జెయింట్‌ వీల్‌, పిల్లలు సరదాగా తిరిగేవి అందుబాటులో ఉంచుతారు. అతిథులు, బిషప్‌లు, దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే వారి కోసం సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రధాన శిలువను సిద్ధం చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీనటి ప్రగ్యా జైశ్వాల్ (ఫోటోలు)
photo 3

శ్రేయ–ఉజ్వల్‌లకు వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతుల ఆశీస్సులు (ఫోటోలు)
photo 4

దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 5

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)

Video

View all
Byreddy Siddharth Reddy Reaction On His House Arrest 1
Video_icon

రిగ్గింగ్ చేసుకున్నా నమ్మకం లేదా..! హౌస్ అరెస్ట్ పై బైరెడ్డి స్టాంగ్ రియాక్షన్
Congress MLA Uses Pen And Blade To Shave Beard 2
Video_icon

పెన్నుకు బ్లేడు పెట్టి గడ్డం గీసుకున్న ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం
Officials Caught Red-handed While Attempting To Swap A Ballot Box 3
Video_icon

బ్యాలెట్ బాక్స్ మార్చబోయి అడ్డంగా దొరికిపోయిన అధికారులు
YSRCP Silpa Ravi Chandra Kishore Reddy House Arrest 4
Video_icon

ఏజెంట్ పాస్ ఇచ్చి మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నారు? శిల్ప రవి ఫైర్
Kasu Mahesh Reddy Mass Warning To Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

మీరు చూపిన దారే రేపు రహదారి.. ఎక్కడ దాక్కున్నా ఒక్కొక్కడిని..

Advertisement
 