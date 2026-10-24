పెండింగ్‌ ‘విండో’!

కొత్త సహకార సంఘాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు
ప్రభుత్వ పరిశీలనలోనే విభజన అంశం
ఏళ్లుగా నెరవేరని రైతుల ఆశలు
సిరిసిల్ల: జిల్లాలో 24 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు(పీఏసీఎస్లు) ఉన్నాయి. ఇటీవల ప్రభుత్వం కొన్ని సంఘాలకు నామినేటెడ్ పాలకవర్గాలను నియమించింది. సహకార సంఘాలకు సంబంధించిన విభజన అంశం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. 2005లో విభజన, సర్దుబాట్లు చేసిన ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత వీటి గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఫలితంగా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు పీఏసీఎస్ల సేవలు పూర్తి స్థాయిలో అందడం లేదు. 2016లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం జిల్లాలో కొత్త మండలాలను ఏర్పాటు చేసింది. జిల్లాలోని వీర్నపల్లి, రుద్రంగి, తంగళ్లపల్లి, వేములవాడ రూరల్ మండలాల్లో ప్రస్తుతం సింగిల్విండోలు లేవు. సహకార సంఘాల విభజన ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
అన్నదాతలకు లభించని ‘సహకారం’
జిల్లాలోని 24 సహకార సంఘాల పరిధిలో 65,743 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. సహకార సంఘాల పరిధి మండలం యూనిట్గా లేకపోవడంతో వ్యవసాయ రుణాలు రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో లభించడం లేదు. జిల్లాలో అత్యధికంగా ఎల్లారెడ్డిపేట సహకార సంఘంలో 4,884 మంది సభ్యులు ఉండగా.. అత్యల్పంగా రుద్రంగి మండలం మానాల సింగిల్విండోలో 717 మంది ఉన్నారు. సంఘాల్లో సభ్యుల సంఖ్యను పెంచుకోవడంలో మిగతా పాలకవర్గాలు వెనకబడ్డాయి.
కొత్త సొసైటీలు ఏర్పాటైతే..
జిల్లాలో కొత్త సొసైటీలు ఏర్పాటైతే.. ఆయా మండలాల్లోని రైతులకు సహకార సేవలు చేరువవుతాయి. పంటల సాగు రుణాలు విరివిగా లభిస్తాయి. సహకార సంఘాల పరిధి సరిగా లేక ఎరువులు, విత్తనాలు సరిగా లభించడం లేదు. మరోవైపు వాణిజ్య బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగి పంట రుణాలు తీసుకుంటున్నారు.
ఇది వీర్నపల్లి మండల కేంద్రం. మండల పరిధిలో 17 గ్రామాలు ఉన్నాయి. గిరిజన తండాలతో నిండి ఉన్న ఈ మండలం ఆవిర్భవించి దశాబ్దం దాటింది. ఈ ప్రాంత రైతులు ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం అల్మాస్ పూర్ సహకార సంఘం పరిధిలో సభ్యులు గా ఉన్నారు. అల్మాస్పూర్ సింగిల్విండో ద్వారా వీర్నపల్లి మండలంలోని రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో వ్యవసాయ రుణాలు అందడం లేదు. ఇక్కడే సహకార సంఘం ఉంటే.. స్థానిక రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో వ్యవసాయ రుణాలు అందేవి. ఒక్క వీర్నపల్లి మండలమే కాదు. జిల్లాలోని రుద్రంగి, తంగళ్లపల్లి, వేములవాడ రూరల్ మండలాల్లో సింగిల్విండోలు లేవు.
సింగిల్విండోల వారీగా సభ్యుల వివరాలు
ఎల్లారెడ్డిపేట 4,884
రుద్రంగి 717
సిరిసిల్ల 4,700
పెద్దూరు 1,143
నేరెళ్ల 2,949
ఇల్లంతకుంట 4,513
గాలిపెల్లి 1,934
ముస్తాబాద్ 2,613
పోత్గల్ 4,153
గంభీరావుపేట 3,993
కొత్తపల్లి 4,295
అల్మాస్పూర్ 2,428
తిమ్మాపూర్ 1,525
వేములవాడ 4,732
నాంపల్లి 1,508
రుద్రవరం 1,104
బోయినపల్లి 1,330
కోరెం 1,854
నర్సింగాపూర్ 1,292
మాన్వాడ 1,231
కోనరావుపేట 3,444
కొలనూర్ 3,133
చందుర్తి 4,194
సనుగుల 2,074