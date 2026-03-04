 ‘లడ్డూపై చర్చను పక్కదారి పట్టించేందుకు మంత్రుల యత్నం’ | Ysrcp Mlc Thota Trimurthulu Fires On Atchannaidu | Sakshi
‘లడ్డూపై చర్చను పక్కదారి పట్టించేందుకు మంత్రుల యత్నం’

Mar 4 2026 5:08 PM | Updated on Mar 4 2026 5:11 PM

Ysrcp Mlc Thota Trimurthulu Fires On Atchannaidu

సాక్షి, అమరావతి: శాసనమండలిలో లడ్డూపై చర్చ కోసం పదిరోజుల నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నామని.. ఈ రోజు చర్చకు ఒప్పుపుకుని.. నిజాలు బయట పడుతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు అన్నారు. శాసనమండలి మీడియా పాయింట్‌లో మాట్లాడుతూ.. ‘‘సభలో లేని వైఎస్‌ జగన్‌ గురించి మాట్లాడారు. వైఎస్‌ జగన్‌ రాష్ట్రంలో అనేక దేవాలయాలను దర్శించారు. నిన్నకాక మొన్న నందీశ్వరుడి విగ్రహ ప్రతిష్టలో పాల్గొన్నారు’’ అని తోట త్రిమూర్తులు పేర్కొన్నారు.

‘‘తిరుమలకు ఏడుకొండలు ఉండాలని జీవో ఇచ్చింది వైఎస్సార్. వైఎస్సార్ ఇచ్చిన జీవోలను రద్దు చేస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి చంద్రబాబు. వెంకటేశ్వరస్వామిపై ఎనలేని భక్తి ఉందని చంద్రబాబు చెప్పుకుంటాడు. ఒక్కసారైనా తిరుపతిలో తలనీలాలు ఇచ్చారా?. లడ్డూపై నిందలు వేసి చర్చకు తెచ్చింది ఎవరు?. వైఎస్‌ జగన్‌కి అచ్చెన్నాయుడు క్షమాపణ చెప్పాలి’’ అని తోట త్రిమూర్తులు డిమాండ్‌ చేశారు.

అచ్చెన్నాయుడి వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటు: ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
ఈ రోజు శాసనమండలి చరిత్రలో చీకటి రోజు. లడ్డూపై చర్చ కోసం ఆరు సార్లు వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చాం. బీఏసీలో నిర్ణయం ప్రకారం చర్చ పెడితే అడ్డుకున్నారు. ఈ రోజు చర్చ మొదలైన క్షణం నుంచి అడుగడుగునా అడ్డుపడ్డారు. మండలి ఛైర్మన్‌ను అగౌరపరిచారు. మండలి ఛైర్మన్‌ను మతం పేరుతో కించపరిచారు. అచ్చెన్నాయుడి వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటు. సభలో సమాధానం చెప్పలేక కూటమి మంత్రులు కంగుతిన్నారు. సభను డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఛైర్మన్‌ను అవమానించారు. లడ్డూపై చర్చ అంటేనే ప్రభుత్వం భయపడుతోంది. తిరుపతి లడ్డూపై ఆరోపణలు చేసి వైఎస్సార్‌సీపీ, వైఎస్‌ జగన్‌పై బురద చల్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఇందాపూర్ ద్వారా హెరిటేజ్ కు లబ్ధి కోసమే కల్తీ లడ్డు అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చారు. రాజకీయంగా వైఎస్సార్‌సీపీని సమాధి చేయాలనేదే వాళ్ల ఆలోచన. ఛైర్మన్ ఏ మతం అయితే వాళ్లకేంటి? ఎవరు ఏ పదవుల్లో ఉండాలో.. ఏ కులం వాళ్లు ఉండాలో ఓ రాజ్యాంగం రాయండి మీరు. రెడ్ బుక్ పెట్టారుకదా.. దీనికి కూడా ఒక పుస్తకం పెట్టుకోండి. ఎందుకు మండలి ఛైర్మన్ పట్ల మీకు అంత వివక్ష. రాష్ట్రంలో పాలు తాగినా చనిపోతున్నారు.. నీరు తాగినా చనిపోతున్నారు.. గుడికి వెళ్లినా చనిపోతున్నారు. రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలున్నాయి ఇవేమీ మీకు పట్టవా?. హిందువుల మనోభావాలను కాపాడాలనేదే మా ఆలోచన. సమావేశాలు మరో మూడు రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ మూడు రోజులైనా అర్థవంతమైన చర్చను జరిపేలా చూడండి

