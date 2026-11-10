 కల్యాణదుర్గంలో వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ర్యాలీ | YSRCP Holds Huge Rally In Kalyandurgam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కల్యాణదుర్గంలో వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ర్యాలీ

Nov 10 2026 12:28 PM | Updated on Nov 10 2026 12:45 PM

YSRCP Holds Huge Rally In Kalyandurgam

సాక్షి, అనంతపురం: టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అరాచకాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కల్యాణ దుర్గం పట్టణంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల సందర్భంగా కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యులు దాడులు చేశారు. బౌన్సర్లతో దాడులు చేశారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్ర బాబు వర్గీయుల దాష్టీకంపై వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసనకు దిగింది. నిరసనలో మాజీ ఎంపీ తలారి రంగయ్య, వైఎస్సార్‌సీపీ నేత జీకే కృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అంతకుముందు కల్యాణదుర్గంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు ర్యాలీకి సిద్ధం కాగా, ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి వెళ్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకటరామిరెడ్డిని పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. కళ్యాణదుర్గంలో మాజీ ఎంపీ తలారి రంగయ్య గృహ నిర్బంధం చేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నేత సీనియర్ నేత జీకే కృష్ణమూర్తిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.

ఇదీ చదవండి: గెలుపు కాదు అరాచకం

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)
photo 5

ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం...ఢిల్లీ ఉక్కిరి బిక్కిరి (ఫోటోలు)

Video

View all
Allu Arjun Celebrates Diwali 2026 With Family 1
Video_icon

అయాన్‌కు బన్నీ ఇచ్చిన దీపావళి గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా?
Tragic Incident in Gadwal: Man Collapses with Fits, Dies on Way to Hospital 2
Video_icon

రోడ్డుపై కొట్టుమిట్టాడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వ్యక్తి!
Nvidia CEO's Affair With Alleged Chinese Spy 3
Video_icon

Nvidia CEO చుట్టూ చైనా గూఢచర్య ఉచ్చు?
Minimum Pension May Rise From Rs.1,000 to Rs.7,500 4
Video_icon

పెన్షనర్లకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్! రూ.7,500కు పెన్షన్ పెంపు?
10-Year-Old Boy Dies in Tragic Diwali Cracker Accident in Delhi 5
Video_icon

దీపావళి వేళ తీరని విషాదం రాకెట్ పేలి పదేళ్ల బాలుడు మృతి
Advertisement
 