చంద్రబాబూ.. ఎప్పుడైనా విన్నావా? చూశావా? చేశావా?

Jan 22 2026 11:51 AM | Updated on Jan 22 2026 12:20 PM

YS Jagan Troll Chandrababu Over Land Survey Credit Chori

సాక్షి, తాడేపల్లి: ఈ భూమండలం మీద క్రెడిట్‌ చోరీ చేయగలిగిన ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రమేనని.. తాము చేసిన అభివృద్ధిని తనది చెప్పుకుంటూ ఊసరవెల్లి సైతం సిగ్గుపడేలా వ్యవహరిస్తున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి అన్నారు. భూ సర్వే విషయంలో టీడీపీ చేసుకుంటున్న ప్రచారం.. చంద్రబాబు చేస్తున్న క్రెడిట్‌ చోరీపై గురువారం వైఎస్‌ జగన్‌ మీడియా ద్వారా ఏపీ ప్రజలకు వివరించారు. 

‘‘ఊసరవెల్లి కూడా చంద్రబాబుని చూసి సిగ్గుపడుతుంది. అంతటి దారుణమైన మోసాలు చేస్తున్నారాయన. రైతుల సమస్యలు తీర్చాలన్న కనీస ఆలోచన కూడా ఆయనకు లేదు. భూముల రీసర్వే చేయాలన్న ఆలోచన కూడా బాబుకు ఏనాడూ రాలేదు. 22ఏలో భూములు పెట్టడం మాత్రమే చంద్రబాబుకు తెలుసు. మేం అధికారంలోకి రాకముందు సర్వేయర్లు లేరు. భూములు సర్వే చేసే టెక్నాలజీ కూడా లేదు. 

రీసర్వే ఆలోచన నాకు నా పాదయాత్రలోనే వచ్చింది. సవాలక్ష భూ సమస్యలకు పరిష్కారం చేయడమే రీసర్వే. రైతన్నలు లేవనెత్తిన సమస్యల నుంచి పరిష్కారమే రీసర్వే. వందేళ్ల కిందట బ్రిటీషర్లు  భూ సర్వేలు చేశారు. మేం అధికారంలోకి వస్తే సమగ్ర భూసర్వే చేయిస్తామని 2019 మేనిఫెస్టోలో పెట్టాం. చెప్పినట్లుగానే.. 2020 డిసెంబర్‌ 21న భూ రీసర్వే మొదలుపెట్టాం. సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ గొప్ప అధ్యాయం ప్రారంభించాం

భూ సర్వేను మహాయజ్ఞంలా చేపట్టాం. వివాదాలు లేని విధంగా పాదర్శకంగా భూములు రీసర్వే చేశాం. రికార్డులు ట్యాంపర్‌ చేయలేని విధంగా సంస్కరించాం. భూ యజమానులకు శాశ్వత యాజమాన్య పత్రాలు ఇచ్చాం. ప్రభుత్వం పూచీకత్తుగా పత్రాలు రైతులకు అందించాం. అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఫీచర్లతో 30 లక్షల మంది రైతులకు పాస్‌బుక్‌లు ఇచ్చాం.. ఆ పాస్‌బుక్కుల్లో క్యూఆర్‌ కోడ్‌ పెట్టాం. పాస్‌బుక్‌ల్లో యూనిక్‌ కోడ్‌ ఇచ్చాం. ఆ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేస్తే మ్యాపింగ్‌తో సహా వివరాలన్నీ వస్తాయి.

సమగ్ర సర్వే చేసిన మేం చేసిన ప్రతీది రికార్డే.. ఇది ఎవరూ తుడిచి పెట్టలేనిది. గ్రామాల్లో సచివాలయాలు నిర్మించాం. వాటిల్లో పది మంది చొప్పున సిబ్బందిని నియమించాం. సర్వే కోసం రికార్డు స్థాయిలో సిబ్బందిని పురమాయించాం.  సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియాతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. సర్వేలో హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు ఉపయోగించాం. డ్రోన్‌లతో సర్వే జరిగింది మా హయాంలోనే. కోట్ల సర్వే రాళ్లను గ్రామాలను తరలించాం. వాటిని ఉచితంగా రైతులకు ఇచ్చాం. వాటిపై భూసర్వే-భూరక్ష అని రాయించాం. 5 సెం.మీల తేడా లేకుండా సర్వే జరిపాం. టెక్నాలజీపై అవగాహన కోసం 40 వేల మందికి శిక్షణ ఇప్పించాం. విదేశాల్లో కూడా చేయలేని ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇది మహా యజ్ఞం అంటే.. 

భూముల రీసర్వేకు రూ.6 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశాం. 40 వేల మంది సిబ్బంది కృషి ఉంది. ఈ ప్రయత్నాన్ని నీతి ఆయోగ్‌ మెచ్చుకుంది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేసి ప్రశంసించింది. అసోం కూడా సహకారం కోరింది. కేంద్రం ప్లాటినమ్డ్‌ గ్రేడ్‌ ఇచ్చింది. మా పని వల్ల కేంద్రం నుంచి రూ.400 కోట్ల రాయితీ వచ్చింది. ఇదంతా మా మహా యజ్ఞం వల్లే.. కానీ, తన వల్ల వచ్చిందని చంద్రబాబు డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు.

నాలుగుసార్లు సీఎంగా ఉండి.. 80 పదుల వయసు దగ్గర పడుతున్న చంద్రబాబుకి ఏనాడైనా ఇలాంటి ఆలోచన వచ్చిందా?. చంద్రబాబు ఇలాంటిది ఏనాడైనా విన్నావా? చూశావా? చేశావా?..  మా క్రెడిట్‌ను చంద్రబాబు తన ఖాతాలో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకు ఆయనకు సిగ్గుండాలి’’ అని జగన్‌ అన్నారు.

