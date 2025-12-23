పులివెందుల చేరుకున్న వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: మూడు రోజులపాటు పర్యటన నిమిత్తం వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పులివెందుల చేరుకున్నారు. మరికొద్ది సేపట్లో పులివెందుల పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకోనున్నారు. భాకరాపురం క్యాంప్ ఆఫీస్లో ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించనున్నారు. ప్రజల నుంచి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకోనున్నారు. రాత్రికి అక్కడి నివాసంలో బస చేస్తారు.
రేపు (బుధవారం, డిసెంబర్ 24) ఉదయం 10.30 గంటలకు పులివెందుల నుంచి ఇడుపులపాయకు చేరుకుని ప్రేయర్ హాల్లో జరిగే క్రిస్మస్ ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఇడుపులపాయ నుంచి బయలుదేరి పులివెందులకు చేరుకుని భాకరాపేట క్యాంప్ ఆఫీస్లో ప్రజాదర్బార్ నిర్వహిస్తారు. రాత్రికి అక్కడి నివాసంలో బస చేస్తారు. గురువారం(డిసెంబర్ 25) ఉదయం 8.30 గంటలకు క్రిస్మస్ సందర్భంగా సీఎస్ఐ చర్చిలో జరిగే వేడుకల్లో పాల్గొంటారు.