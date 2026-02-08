వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, టీవీకే అధినేత విజయ్ కలిశారు. చెన్నైలో జరిగిన జగన్ సోదరుడు సునీల్ రెడ్డి కుమారుడి వివాహ వేడుకలో విజయ్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ జగన్, విజయ్ పక్కపక్కనే కూర్చొని ఉన్న వీడియో విజువల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో జన నాయకుడితో జన నాయగన్ అంటూ అభిమానులు పోస్టులు పెడుతున్నారు.
TVK Chief Thalapathy #Vijay With YSRCP Chief Political SuperStar #YSJagan🔥
pic.twitter.com/UU49hP6JaP
— cinee worldd (@Cinee_Worldd) February 8, 2026