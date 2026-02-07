 టీమిండియా యువ జట్టుపై వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశంసలు | YS Jagan congratulate India U-19 Team on Record 6th World Cup Triumph | Sakshi
టీమిండియా యువ జట్టుపై వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశంసలు

Feb 7 2026 10:14 AM | Updated on Feb 7 2026 10:22 AM

YS Jagan congratulate India U-19 Team on Record 6th World Cup Triumph

సాక్షి, తాడేపల్లి: అండర్-19 ప్రపంచకప్‌లో భారత యువ జట్టు చారిత్రక విజయం సాధించడంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జట్టు సభ్యులకు అభినందనలు తెలుపుతూ.. మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

‘‘మన అండర్-19 జట్టు ప్రపంచకప్ విజయం సాధించినందుకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. మైదానంలో మీరు చూపిన పట్టుదల, క్రమశిక్షణ చూసి దేశం ఎంతో గర్వించింది. ఈ యువ క్రీడాకారులు భారతదేశ భవిష్యత్తుకు వెలుగులు నింపే ప్రతిభావంతులు. ఈ విజయంతో మీరు మరిన్ని మైలురాళ్లు చేరుకోవాలని, కొత్త విజయాలను సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మొత్తం జట్టుకు నా శుభాకాంక్షలు’’ అంటూ ఎక్స్‌ ఖాతాలో ట్వీట్‌ చేశారాయన. 

 


 

