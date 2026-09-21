 ఇంత బతుకూ బతికి ఇంటెనక చావడం అంటే ఇదే మరి! | TDP Leaders Fire On Majji Srinivasarao Joining | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంత బతుకూ బతికి ఇంటెనక చావడం అంటే ఇదే మరి!

Sep 21 2026 11:22 AM | Updated on Sep 21 2026 11:48 AM

TDP Leaders Fire On Majji Srinivasarao Joining

సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం : ఇంత బతుకూ బతికి ఇంటెనక చావడం అంటే ఇదే మరి... నిన్న మొన్నటి వరకూ మంత్రులు.. ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలను తన గుమ్మం ముందు వెయిట్‌ చేయించిన చిన్న శ్రీను ఇప్పుడు కారు నిండా బొకేలు శాలువాలు  పట్టుకుని టీడీపీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేల గుమ్మానికి బయలు దేరుతున్నారు. వారి ఇళ్లకు వెళ్లి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని కొత్త చుట్టరికానికి చేతులు చాస్తున్నారు. అటువైపు నుంచి ఇష్టం లేకున్నా అయిష్టంగానే ఆహ్వానించక తప్పని పరిస్థితిలో వారు మొహం మీద నవ్వును పులుముకుని రండి.. రండి.. అంటూ ఆ ఎపిసోడ్‌ను ముగిస్తున్నారు. 

గత 20 ఏళ్లుగా చిన్న శ్రీను అనుభవించిన పొలిటికల్‌ సెలబ్రిటీ స్టేటస్‌ను  కళ్లారా చూసిన వాళ్లంతా ఔరా... పూలమ్మిన చోట కట్టెలు అమ్మడం అంటే ఇదే కదా! అని  లోలోన ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్‌ గవర్నమెంట్‌ ఉన్నా.. వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ గవర్నమెంట్‌ ఉన్నా.. ఆఖరుకు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నా కానీ జిల్లాలో చిన్న శ్రీను మాటకు తిరుగుండేది కాదు. పలు సందర్భాల్లో టీడీపీ నేతలు, ఎమ్మెల్యేలు సైతం ఆయనపై కటువైన కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఆయన్ను రాజ్యాంగేతర శక్తి అని.. అవినీతిపరుడు అని  పోరాటాలు.. ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఎకాఎకిన ఎలా ఆహ్వానించి కౌగిలించుకుంటాం అనే ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. 

కడుపులో కత్తులు.. కళ్లలో నవ్వులు 
20 ఏళ్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీ చిన్న శ్రీనుపై కత్తులు నూరుతూనే  ఉంది. జిల్లాపై ఆయన పెత్తనాన్ని పెద్దరికాన్ని పలు సందర్భాల్లో విమర్శిస్తూ ఆయనపై పోరాటం చేస్తూనే వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవాళ్లు మంత్రులుగా ఉన్నవారు కేంద్ర మంత్రులుగా ఉన్నవారు, గవర్నర్‌గా ఉన్న వారు సైతం ఆయనను టార్గెట్‌ చేస్తూనే ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా చిన్న శ్రీనును తమలో కలుపుకోవాలి అంటే కష్టంగా ఉందని ఓ టీడీపీ నాయకుడు వ్యాఖ్యానించడం ఆయన పట్ల వారిలో ఉన్న అయిష్టతను స్పష్టం చేస్తుంది. 20 ఏళ్లుగా ఉన్న వైరం ఒక్కసారిగా ఎలా పోతుంది అంటూ తమలో తాము ప్రశ్నించుకుంటున్నారు.  

పార్టీకి నాయకత్వ లోటు ఏం లేదే ? 
చిన్న శ్రీనును తమలో చేర్చుకొని ఆయనకు పెద్దరి కం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చిందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు లోలోన గుర్రుమంటున్నారు. తమకు ఏ ఇబ్బంది లేదని, తమవైపు ఎవరూ లేకున్నా జిల్లా మొత్తాన్ని గెలిచామని గుర్తు చేస్తూ ఇప్పుడు ఆయన్ను తమ నియోజకవర్గాల్లో జోక్యం చేసుకుంటే ఎలా సహిస్తాం అని అంటున్నారు. నలభయ్యేళ్లుగా ఉన్న పార్టీ ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొందని గుర్తు చేస్తూ ఇప్పటికిప్పుడు చిన్న శ్రీను వచ్చి తమను ఏం ఉద్ధరిస్తారని.. ఆయన రాకతో తమకు ఉన్నఫళంగా ఏం లాభం కలుగుతుందని అంటున్నారు. 

భోజన భేటీలో అప్పడాలు కరకర.. నాయకులు కొరకొర  
ప్రతి నెలా ఓ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో భోజనం పెట్టే పేరిట ఎమ్మెల్యేలంతా కలసి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం టీడీపీలో ఈ మధ్య వచ్చిన కొత్త సాంప్రదాయం. ఇందులో భాగంగా తాజాగా ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు ఇంట్లో రణస్థలంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు.. మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ సైతం భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చిన్న శ్రీను అంశం కూడా చర్చకు వచ్చినట్లు తెలిసింది. అయితే ఆయన పెద్దరికాన్ని,  తమతమ నియోజకవర్గాల్లో ఆయన జోక్యాన్ని ఏమాత్రం సహించరాదని వారంతా కూడబలుక్కుని తీర్మానించినట్లు తెలిసింది. 

ఆయనకు ఏ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినా తమ ఉనికికి ముప్పు కలుగుతుందని, అందుకే ఆయన్ను దూరం పెట్టాలని వారంతా మౌఖికంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. ఆయన చేరిక తమకు సుతరామూ ఇష్టం లేదని.. కానీ అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని కాదనలేక సైలెంట్‌గా ఉన్నామని చెబుతూ ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో ఆయన జోక్యం చేసుకుంటే లేనిపోని చిక్కులు.. గ్రూపు తగదాలకు ఆస్కారం కలుగుతుందని, దానికి అవకాశం ఇవ్వొద్దని వారు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది.  

ఇదీ చదవండి:  డీజేలకు అనుమతి ఇచ్చేయండి అనిత గారు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాకాతో రచ్చకు రెడీ.. అట్లీ బర్త్‌డే స్పెషల్! (ఫొటోలు)
photo 2

తొలి చిత్రమే ఓ ప్రయోగం.. నాని ప్యారడైజ్‌లో సమక్క గురించి తెలుసా?
photo 3

క్యూట్‌ లుక్స్‌తో రష్మిక.. మైసా ఈవెంట్‌లో అలా.. (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక మందన్నా ‘మైసా’ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders And DSC Candidates Fires On Nara Lokesh 1
Video_icon

చేతకాని దద్దమ్మ...! రౌడీలను పంపిస్తావా..? నారా లోకేష్పా YSRCP నేతలు ఫైర్
Ravi Teja Irumudi Movie Tops Netflix India Trending Chart 2
Video_icon

ఓటీటీలోనూ దుమ్మురేపుతున్న 'ఇరుముడి' మూవీ
Botsa Anusha Reaction Over YSRCP Bheemili In-Charge Post 3
Video_icon

జగనన్న నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము కానివ్వను.. భీమిలి వైసీపీ ఇన్ చార్జ్ గా బొత్స అనూష
High Tension In Vijayawada YSRCP Leaders Protest At SAAP Office 4
Video_icon

విజయవాడ లో హైటెన్షన్.. YSRCP నేతలను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Kakani Govardhan Reddy Fires On Chandrababu Over Diversion Politics 5
Video_icon

DSCస్కాం నుంచి తప్పించుకోవడానికి తండ్రికొడుకుల లిక్కర్ డ్రామా!
Advertisement
 