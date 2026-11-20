సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: పులివెందుల డీఎస్పీ మురళీ నాయక్ అడ్డంగా దొరికిపోయారు. అభ్యర్థులతో నామినేషన్ వేయించామని డీఎస్పీ వీడియో చూపించారు. అయితే.. మొత్తం వీడియో చూపించకుండా సగం వీడియోను మాత్రమే చూపించారు. మిగతా సగం వీడియోలో టీడీపీ మూకలు నామినేషన్ పత్రాలను చింపేసిన దృశ్యాలు ఉన్నాయి.
మొత్తం వీడియో చూపించాలని వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి పట్టుబట్టారు. ఎవరి చెవిలో పువ్వులు పెడుతున్నారంటూ అవినాష్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. అవినాష్ రెడ్డి పట్టుబట్టడంతో డీఎస్పీ మురళీ నాయక్ నీళ్లు నమిలారు. కాగా, ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పట్ల పులివెందుల డీఎస్పీ మురళి నాయక్ దురుసుగా ప్రవర్తించారు.
వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి అరెస్ట్..
ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని పులివెందుల పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో పోలీస్ స్టేషన్కు మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ భాష, ఆలూరు ఎమ్మెల్యే బుసినే విరూపాక్షి ,కడప మాజీ మేయర్ సురేష్ బాబు చేరుకున్నారు. సంయమనం పాటించాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలకు అవినాష్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. పులివెందులలో శాంతి భద్రతలు కాపాడాలని సూచించారు. టీడీపీ గూండాలు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడ్డా.. సంయమనం పాటించాలని కార్యకర్తలకు అవినాష్రెడ్డి సూచించారు.
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