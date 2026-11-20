సాక్షి, అనంతపురం: తాడిపత్రిలో మరోసారి రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి నివాసంపై జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి వర్గీయులు రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారు. టీడీపీ గూండాల దాడి ఘటనలో పెద్దారెడ్డి ఇంటి అద్దాలు, ఫర్నీచర్ ధ్వంసమయ్యాయి. ఆయనకు చెందిన 10 స్కార్పియో వాహనాలను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు సుమారు 20 బైక్లకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో, భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది.
తాడిపత్రిలో జేసీ వర్గం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని టార్గెట్ చేసి దాడులు చేస్తూనే ఉంది. నిన్నటి నుంచి వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఇళ్లపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఈరోజు ఉదయం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పెద్దారెడ్డి ఫిర్యాదులో జేసీ వర్గం మరింత రెచ్చిపోయింది. తాజాగా పెద్దారెడ్డి నివాసంపై దాడులకు పాల్పడింది. కేతిరెడ్డికి చెందిన 10 స్కార్పియో వాహనాలను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు సుమారు 20 బైక్లకు టీడీపీ గూండాలు నిప్పు పెట్టారు. ఇంతటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించడం గమనార్హం. జేసీ వర్గం వరుస దాడులతో తాడిపత్రిలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. దాడులకు బాధ్యులైన వారిపై పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇదిలా ఉండగా.. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల ఆస్తులను జేసీ వర్గీయులు ధ్వంసం చేస్తున్నారు. ఇగుడూరు వైఎస్సార్సీపీ నేత రంగారెడ్డికి చెందిన స్కార్పియో వాహనాన్ని జేసీ వర్గీయులు ధ్వంసం చేశారు. ఒక కారు, రెండు బైకులు ధ్వంసం చేశారు. సజ్జలదిన్నె పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి బోయ రాజు స్కార్పియో వాహనానికి జేసీ వర్గీయులు నిప్పు పెట్టారు. జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి అరాచకాలను చూసీచూడనట్లు తాడిపత్రి పోలీసులు వదిలేస్తున్నారు. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అరాచకాలపై తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇగడూరు, సజ్జలదిన్నె బాధితులను మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పరామర్శించారు. జేసీ హింసా రాజకీయాలకు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పోయిందని.. జేసీ అరాచకాలు పోలీసు అధికారులకు కనిపించవా?’’ అంటూ కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ప్రశ్నించారు.
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