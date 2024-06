అప్పుడు మోదీ చేసిందేంటీ? బీజేపీకి కాంగ్రెస్‌ కౌంటర్‌

ఢిల్లీ: వయనాడ్‌ పార్లమెంట్‌ స్థానంలో ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా పోటీ చేస్తారని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మళ్లీ వారసత్వ రాజకీయలకు తెరలేపిందని బీజేపీ విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రజలకు ద్రోహం చేస్తోందని మాజీ కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్‌ చంద్రశేఖర్‌ మండిపడ్డారు.

‘‘ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వయనాడ్‌ ప్రజల మీద ఒక నేత తర్వాత మరో నేతను రుద్దుతూ వారసత్వ రాజకీయాలు చేస్తోంది. రాహుల్‌ గాంధీ మరో స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తారనే విషయం దాచిపెట్టడం సిగ్గుచేటు. ఈ విధానాల వల్లే రాహుల్‌ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మూడు ప్రధాన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయింది’’ అని ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ నేత చేసిన విమర్శలకు కాంగ్రెస్‌ ధీటుగా కౌంటర్‌ ఇ‍చ్చింది.

There is shamelessness and there is Cong type of shamelessness - imposing one member after another of their dynasty on voters of Wayanad - after shamelessly hiding the fact that Rahul was contesting from another constituency.



This pattern of betrayal is reason why Cong has seen… https://t.co/W6hKnhKMtA

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@RajeevRC_X) June 17, 2024