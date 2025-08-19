 న్యూ బిగినింగ్‌.. సింగర్‌ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఫొటోలు (ఫోటోలు) | Singer Rahul Sipligunj Engagement With Harini Reddy Photos Went Viral On Social Media And Know About Her | Sakshi
Rahul Sipligunj Engagement Photos: రాహుల్ సిప్లిగంజ్ నిశ్చితార్థం.. అమ్మాయి ఎవరంటే..? (ఫోటోలు)

Aug 19 2025 7:34 AM | Updated on Aug 19 2025 8:03 AM

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose1
1/19

హైదరాబాద్‌ ఐటీసీ కోహినూర్‌లో హరిణ్యా రెడ్డితో రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ జరిగింది.

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose2
2/19

యూసుఫ్‌గూడ సెయింట్ మేరీస్ కాలేజీలో బి.ఎ. మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ జర్నలిజం చదివింది.

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose3
3/19

తెలుగు బిగ్‌బాస్ షోను నిర్వహించే ఎండేమోల్ షైన్ ఇండియా కంపెనీలో ఆమె ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా పనిచేసింది.

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose4
4/19

రాహుల్ సిప్లిగంజ్ స్వయంగా నిర్మించే ఆల్బమ్ సాంగ్స్ కోసం నిర్మాత, ప్రొడక్షన్‌ మేనేజర్‌గా ఆమె పనిచేసింది.

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose5
5/19

సుమారు 2020 నుంచే వారిద్దరికి పరిచయం ఉంది.

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose6
6/19

నెల్లూరుకు చెందిన హరిణ్యా రెడ్డి కుటుంబం ప్రస్థుతం రాజకీయాల్లో ఉంది.

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose7
7/19

టీడీపీ నేత, నుడా ఛైర్మన్‌ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి అన్న కుమార్తెనే ఈ హరిణ్యా రెడ్డి

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose8
8/19

నిశ్చితార్థ ఫోటోలను కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి కూడా షోషల్‌మీడియాలో పంచుకున్నారు

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose9
9/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose10
10/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose11
11/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose12
12/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose13
13/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose14
14/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose15
15/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose16
16/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose17
17/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose18
18/19

Rahul Sipligunj Engagement Harini Reddy Photos Viral Gose19
19/19

