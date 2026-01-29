 బీఆర్‌ఎస్‌ను అందుకే వీడుతున్నా.. దానం సంచలన వ్యాఖ్యలు | MLA Danam Nagender Sensational Comments On BRS | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీఆర్‌ఎస్‌ను అందుకే వీడుతున్నా.. దానం సంచలన వ్యాఖ్యలు

Jan 29 2026 10:43 AM | Updated on Jan 29 2026 10:46 AM

MLA Danam Nagender Sensational Comments On BRS

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ బీఆర్‌ఎస్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌లో తనను విస్మరించిన కారణంగానే పార్టీని వదుకోవాల్సి వచ్చిందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు కొత్త చర్చకు దారి తీశాయి.

ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ తాజాగా సాక్షితో మాట్లాడుతూ..‘పోస్టుల కోసం పదవుల కోసం నేను ఎక్కడికిపోలేదు. విస్మరించారు కాబట్టే  నేను వదలాల్సి వచ్చింది. నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ప్రజలు నాకు సహకరిస్తారు. నా ప్రజలపై ఆధారపడే నా నిర్ణయాలు ఉంటాయి. ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే ఆరుసార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచాను. ఖైరతాబాద్ ప్రజలే నాకు బలం. సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం తప్ప పదవుల కోసం నేనెప్పుడూ ఆలోచించలేదు.

ఎంతవరకు అయితే అంత వరకు పోరాటం చేస్తాను. స్పీకర్ నోటీసులు నాకు ఇంకా అందలేదు. పిటిషనర్‌కి నోటీసులు అంది ఉండవచ్చు. ఉన్న విషయాలను సమర్థవంతం చేసుకోవడానికి లీగల్ అంశాలను పరిశీలిస్తున్నాను. స్పీకర్ ఏం అడుగుతారో దానికి సమాధానం చెప్తాం. స్పీకర్ ప్రశ్నలను బట్టి నా సమాధానాలు ఉంటాయి’ అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 3

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు

Video

View all
Medaram Sammakka Saralamma Jatara 2026 1
Video_icon

గద్దెపైకి సమ్మక్క తల్లి
Karumuru Venkat Reddy About Janasena TDP Leaders Illegal Activities 2
Video_icon

గుండాట క్వీన్ జనసేన వీరమహిళ.. మంత్రులు రికార్డింగ్ డాన్సులు
Private Travel Bus Catches Fire In Karnataka 3
Video_icon

కాలి బూడిదైన బస్సు.. స్పాట్ లో 40 మంది
MLA Tatiparthi Chandrasekhar And Naga Malleswari Meets Jogi Ramesh 4
Video_icon

జోగి రమేష్ ను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్, నాగమల్లేశ్వరి
NASA Plane Landing without Opening Tyres Gear 5
Video_icon

ల్యాండింగ్ టైంలో తెరుచుకోని టైర్లు.. చివరికి ఏం జరిగిందో చూడండి..
Advertisement
 