 కొండా సురేఖ కీలక ప్రకటన.. వేచి చూడాల్సిందే! | Konda Surekha Teases Big Announcement: Stay Tuned Telangana | Sakshi
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కొండా సురేఖ కీలక ప్రకటన.. వేచి చూడాల్సిందే!

Sep 4 2026 12:28 PM | Updated on Sep 4 2026 12:59 PM

Konda Surekha Teases Big Announcement: Stay Tuned Telangana

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో ఆసక్తికర పరిణామానికి తెరలేవనుందా? తాజా మాజీ మంత్రి, వరంగల్‌ తూర్పు కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే కొండా సురేఖ త్వరలో కీలక ప్రకటన చేయనున్నారా?. ఈ మేరకు శుక్రవారం సోషల్‌ మీడియాలో ఆమె చేసిన పోస్టుగా ఒకటి వైరల్‌ అవుతూ.. రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. “నిరీక్షణ ముగిసింది.. అతిత్వరలో ఓ కీలక నిర్ణయం ప్రకటిస్తా.. చూస్తూనే ఉండండి.. తెలంగాణ!” అంటూ ఆమె పోస్ట్‌ చేశారన్నది ఆ ప్రచార సారాంశం. 

ఈ ఉదయం కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆమె ఎక్స్‌ ఖాతా నుంచి అఫీషియల్‌గా పోస్ట్‌ చేశారు. కాసేపటికే ఆమె పేరిట ఉన్న ఫేస్‌బుక్‌ ఖాతాలో ఆసక్తికరమైన పోస్ట్‌ కనిపించింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఇటీవల చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో కొండా సురేఖ తదుపరి అడుగు ఏమిటన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ పరిణామాన్ని అన్ని పార్టీలు గమనిస్తున్నాయి. కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ముదిరిన పంచాయితీ.. సురేఖను బర్తరఫ్‌ చేసేదాకా వెళ్లింది. మరీముఖ్యంగా మంత్రివర్గం నుంచి ఆమెను తొలగించిన తర్వాత వరంగల్‌ రాజకీయాల్లోనూ చర్చకు దారితీసిన పరిస్థితుల మధ్య ఈ పోస్టు వైరల్‌ అవుతూ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

ఆ ఫేస్‌బుక్‌ పోస్ట్‌ను పక్కన పెడితే.. కొండా సురేఖ ఏదైనా ప్రకటన చేయబోతున్నారా? అన్నదే ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. తన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై క్లారిటీ ఇస్తారా? తాజా పరిణామాలపై స్పందిస్తారా? లేదంటే తన అనుచరులు, రాజకీయ కార్యాచరణకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తారా? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటికే ఆమె ఏదైనా పార్టీతో, నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపారా? అనే చర్చా నడుస్తోంది.

“త్వరలో పెద్ద అప్‌డేట్‌” అంటూ సురేఖ నేరుగా చెప్పకపోయినా.. ఆమె పేరిట వైరల్‌ అయిన ఆ ఫేస్‌బుక్‌ పోస్ట్‌తో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆమె చేసే ప్రకటన ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.

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