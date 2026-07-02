 తెలంగాణభవన్‌ వద్ద హైడ్రామా.. | High Tension At Telangana Bhavan, BRS Vs Congress Political Leaders Challenge In Hyderabad Updates, Check Highlights Inside | Sakshi
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BRS Vs Congress: దద్దరిల్లిన గన్‌పార్క్‌, ప్రెస్‌క్లబ్‌ వద్ద పోలీసుల మోహరింపు

Jul 2 2026 10:07 AM | Updated on Jul 2 2026 11:10 AM

BRS Vs Congress Political Leaders Challenge In Hyderabad Updates

కాంగ్రెస్ , బీఆర్‌ఎస్ నేతల సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్ల అప్‌డేట్స్‌.. 

తెలంగాణ భవన్‌ వద్ద హైడ్రామా..

  • గన్‌పార్క్‌కు బయలుదేరిన హరీష్‌రావును అడ్డుకున్న పోలీసులు.
  • పోలీసులతో బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణుల వాగ్వాదం
  • మంత్రులే గన్‌పార్క్‌ వద్దకు తనను రమ్మనారంటూ హరీష్‌ వాగ్వాదం
  • మా కోసం మంత్రులు ఎదురుచూస్తున్నారు. 

గన్‌పార్క్‌కు బయలుదేరిన హరీష్‌

  • మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నేతృత్వంలో మంత్రులతో చర్చకోసం అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు బయలుదేరిన బీఆర్ఎస్ నేతలు
  • మంత్రి జూపల్లితో చర్చ కోసం తెలంగాణ భవన్‌లో  బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నేతృత్వంలో ఎదురుచూస్తున్న మరో బృందం
  • తెలంగాణభవన్‌లోనే కేటీఆర్‌ ఉంటారు.
  • ఎక్కడైనా మేం చర్చకు సిద్దం.
  • గురుకులాలపై అన్ని ఆధారాలతో మేము వస్తున్నాం.
  • చర్చకు మేం సిద్ధం.
  • మంత్రులు అక్కడే ఉండాలి.
  • మీ చాలెంజ్‌లు, బహిరంగ సవాళ్లకు మేం భయపడం: మంత్రి అడ్లూరి
  • ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌కుమార్‌ వద్ద ఆధారాలుంటే చూపించాలి: మంత్రి పొన్నం
  • అవినీతి చేసినట్టు నిరూపిస్తే మేం రాజీనామా చేస్తాం: పొన్నం 

తెలంగాణలో పొలిటికల్‌ హీట్‌.. 

  • తెలంగాణ భవన్ చేరుకున్న కేటీఆర్, హరీష్ రావు, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ నేతలు..
  • సమావేశమైన కేటీఆర్, హరీష్ రావు, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు.


ప్రెస్ క్లబ్‌ వద్ద పోలీసుల మోహరింపు

  • కాసేపట్లో సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్‌కు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, కొప్పుల ఈశ్వర్, గెల్లు శ్రీనివాస్
  • గురుకులాల టెండర్లలో అవినీతిపై చర్చించేందుకు సిద్ధమన్న మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, అజారుద్దీన్
  • గురుకులాల్లో అవినీతి జరిగిందంటోన్న బీఆర్ఎస్
  • మంత్రులు అడ్లూరి, అజహారుద్దీన్, పొన్నం చర్చకు రావాలంటోన్న బీఆర్ఎస్
  • దీంతో సోమాజీగూడ ప్రెస్ క్లబ్‌ వద్ద పోలీసుల మోహరింపు

 

గన్‌పార్క్‌ చేరుకున్న మంత్రులు..

  • గన్ పార్క్‌కి చేరుకున్న మంత్రులు అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్, రాజ్యసభ సభ్యుడు అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, ఇతర ముఖ్య నేతలు
  • చర్చకు రావాలంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు సవాల్‌.. 

 

తెలంగాణ భవన్‌ వద్ద హైటెన్షన్‌..

  • కాంగ్రెస్ , బీఆర్‌ఎస్ నేతల సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్ల నడుమ.. తెలంగాణ భవన్ వద్ద మోహరించిన పోలీసులు లు.
  • తెలంగాణ భవన్‌కు చేరుకుంటున్న బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు
  • మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ నుంచి గన్ పార్క్‌కి బయలుదేరిన మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, అజారుద్దీన్

రాష్ట్ర అప్పులపై సవాళ్లు..

  • రాష్ట్ర అప్పులపై చర్చించేందుకు అధికార, ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లు.
  • 10 ఏళ్ల బీఆర్‌ఎస్‌ పాలనలో చేసిన అప్పులపై చర్చకు సిద్ధమా అంటూ సవాల్ విసిరిన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు.
  • చర్చకు సిద్ధమైతే తెలంగాణ భవన్‌కు వస్తానన్న జూపల్లి.
  • రెండున్నరేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో చేసిన అప్పులపై చర్చకు సిద్ధమంటున్న బీఆర్ఎస్
  • కాసేపట్లో తెలంగాణ భవన్‌కు రానున్న కేటీఆర్ , హరీష్ రావు.

మంత్రులు వర్సెస్‌ ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్‌ కుమార్‌

  • గురుకుల టెండర్స్ కుంభకోణంపై చర్చించేందుకు సిద్ధమా అంటూ మంత్రులకు సవాల్ విసిరిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్.
  • గురుకుల టెండర్స్ కుంభకోణంపై చర్చించేందుకు తెలంగాణ భవన్ నుంచి సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్‌కు బయలుదేరనున్న ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్.
  • అమరవీరుల స్థూపం వద్దకు కేటీఆర్, హరీష్ రావు రావాలంటున్న మంత్రులు.
  • సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ , అమరవీరుల స్థూపం వద్ద పెద్ద ఎత్తున మోహరించిన పోలీస్ బలగాలు.

మంత్రి అడ్లూరి కౌంటర్‌.. 

  • దమ్ముంటే బీఆర్ఎస్ నేతల ఆరోపణలపై అసెంబ్లీలో చర్చకు రావాలని డిమాండ్.
  • ఆరోపణలు చేసి తొక ముడవడం కాదు.. నిరూపించాలని డిమాండ్.
  • ఆర్‌ఎస్‌ ప్రవీణ్ చిట్టా మా దగ్గర ఉంది
  • అందరి లెక్కలు తేలుస్తాం.

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